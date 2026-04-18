خبير : مشروع القاهرة الجديدة شهادة ثقة عالمية في قوة الاقتصاد المصري

قال الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، إن تدشين مشروع استثماري ضخم في القاهرة الجديدة باستثمارات تُقدَّر بنحو 1.4 تريليون جنيه يمثل رسالة طمأنة قوية للأسواق المحلية والدولية، ويعكس في الوقت ذاته قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب مشروعات عملاقة تُسهم في دفع مسار التنمية الشاملة، رغم ما يشهده العالم من اضطرابات وتحديات متسارعة.

الظروف الاقتصادية العالمية

وأوضح الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن نجاح الدولة في جذب وتنفيذ استثمارات بهذا الحجم في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة يعكس مستوى متقدمًا من الثقة في استقرار الاقتصاد المصري، وقدرته على جذب رؤوس الأموال طويلة الأجل.

شراكة فعالة مع القطاع الخاص

وأضاف أن هذا المشروع يجسد شراكة فعالة بين القطاع الخاص ممثلًا في مجموعة "طلعت مصطفى"، والقطاع المصرفي ممثلًا في البنك الأهلي المصري، وهو ما يشير إلى تحول واضح في دور هذه الكيانات نحو قيادة التنمية من خلال مشروعات استراتيجية كبرى توفر ما يزيد على 160 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

مدن متكاملة الأبعاد

وفي سياق متصل، أوضح الخبير الاقتصادي أن فلسفة الدولة في التنمية العمرانية شهدت تحولًا جذريًا خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقلت من التوسع التقليدي على حساب الأراضي الزراعية إلى إعادة توظيف المساحات الصحراوية وتحويلها إلى مدن متكاملة الأبعاد.

وأشار إلى أن هذا التوجه أفرز نموذجًا جديدًا يقوم على إنشاء مجتمعات ذكية متكاملة تضم عناصر السكن والعمل والتعليم والترفيه داخل نطاق واحد، بما يرفع كفاءة استخدام الموارد ويُضاعف القيمة الاقتصادية المضافة.

مسار التنمية المصرية

واختتم الشوادفي تصريحاته بالتأكيد على أن هذه النوعية من المشروعات تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية المصرية، وتؤسس لمرحلة جديدة تعتمد على الابتكار والتخطيط العمراني الحديث كأحد محركات النمو الرئيسية.