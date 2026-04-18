وزير الخارجية يهنئ نظيرته المجرية ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق الإقليمي

أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج اتصالاً هاتفيا مع السيدة "أنيتا اوربان" وزيرة الخارجية المجرية المرشحة، يوم السبت ١٨ أبريل، حيث قدم الوزير عبد العاطي التهنئة لها بمناسبة فوز حزبها بالانتخابات البرلمانية المجرية.

واعرب الوزير عبد العاطي خلال الاتصال عن التقدير للتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والمجر، مشيرا الى التطلع للعمل المشترك للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يعكس الإرادة السياسية المشتركة والحرص على تعزيز التعاون في شتى المجالات.

كما شهد الاتصال تبادلا لوجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وأعرب الجانبان عن التطلع لمواصلة التنسيق والتشاور المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية والعمل على دعم الامن والاستقرار الإقليميين والدوليين.