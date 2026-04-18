على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي.. وزير الخارجية يؤكد على ثوابت الموقف المصري من القضية الفلسطينية

شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم السبت ١٨ أبريل، في اجتماع وزاري مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، و هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، وسمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، والدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الأمارات العربية المتحدة والذي عقد على هامش "منتدى أنطاليا الدبلوماسى" لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية.

أكد وزير الخارجية خلال الاجتماع على أهمية استكمال تنفيذ كامل استحقاقات المرحلة الثانية وخطة الرئيس الامريكى “دونالد ترامب”، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية دون قيود، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني الشقيق، منوهاً بأهمية بدء اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة في ممارسة مهامها من داخل القطاع، بما يعزز من قدرتها على الاضطلاع بمسؤولياتها في إدارة الشؤون اليومية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لممارسة مهامها بشكل كامل. كما أكد على ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية، بما يسهم في تعزيز البيئة الأمنية اللازمة لدعم المرحلة الانتقالية. 

وفيما يتعلق بالتطورات فى الضفة الغربية، أدان الوزير عبد العاطى تصاعد عنف المستوطنين، واستمرار سياسات الضم والتوسع الاستيطاني بالمخالفة لقواعد الشرعية الدولية، ومصادقة الكنيست على قانون إعدام الأسرى، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، وهي تطورات خطيرة تسهم في زيادة حالة الاحتقان وتأجيج الوضع في الضفة الغربية.

واتفق الوزراء على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدين حرصهم على استمرار العمل الجماعي لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

