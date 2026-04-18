قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"معلومات الوزراء" يصدر مؤشرا جديدا عن حماية الطفولة من مخاطر الإنترنت
وزير التعليم العالي: تغيير البرامج الدراسية لتلبي متطلبات سوق العمل
مشاهد صادمة من واشنطن.. ترامب يواجه فريقه بالصراخ خلال أزمة إيران
بعد مد فترة التقديم.. كيفية تلقى طلبات السكن البديل وأهم المستندات
براعم سيتي كلوب يتألقون في الكيك بوكسنج ويحصدون 18 ذهبية في الجمباز
الرئيس السيسي يستقبل سكرتير عام “الإيكاو” ويبحثان تطوير قطاع الطيران المدني
رئيس الوزراء يفتتح مصنع شركة سيناء للصناعات البلاستيكية في بئر العبد
130شركة توفر 5000 فرصة عمل بملتقى توظيف جامعة القاهرة
موعد إجازة رسمي يثير التساؤلات.. عيد تحرير سيناء هل يُرحل ؟
استشاري علاقات أسرية: قانون الأحوال الشخصية يجب أن يحقق توازنًا ويحمي استقرار الأسرة ويقلل النزاعات|فيديو
قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط شخص بحوزته 12 ألف عبوة سجائر في مطروح
بعد إطلاق ذا سباين.. طلعت مصطفى تحول القاهرة الجديدة إلى عاصمة المال والأعمال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزير الخارجية التركي: إسرائيل تستخدم الأمن كذريعة للاستيلاء على الأراضى

فيدان
فيدان
محمد على


اتهم وزير الخارجية التركي اليوم السبت إسرائيل باستخدام الأمن كذريعة للاستيلاء على "المزيد من الأراضي".

قال هاكان فيدان"إسرائيل لا تسعى إلى أمنها الخاص. إسرائيل تسعى إلى المزيد من الأراضي. وتستخدم حكومة نتنياهو الأمن كذريعة لاحتلال المزيد من الأراضي".

صرح الوزير التركي بهذا أمام منتدى أنطاليا للدبلوماسية، في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

تصاعدت التوترات بين تركيا وإسرائيل بشكل مطرد منذ اندلاع حرب الإبادة في غزة  في 7 أكتوبر 2023.

تابع “لقد خلقت إسرائيل وهماً دولياً، مدعيةً أن إسرائيل تؤيد أمنها الخاص، لكن الأمر أصبح واضحاً جداً، خاصة في السنوات الأخيرة ... إنه أكثر من ذلك”.

وقال إن الأمر من الأراضي الفلسطينية، وغزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية، والآن باتجاه لبنان وسوريا، هو "احتلال وتوسع مستمر في المنطقة".

اردف"أعتقد أن هذا يجب أن يتوقف.".

وأضاف: "يجب أن تعلم إسرائيل أن السبيل الوحيد للعيش بسلام في المنطقة ... هو السماح للدول الأخرى بالتمتع بأمنها وسلامة أراضيها وحريتها، وعدم استخدام القوة ضد تلك الدول".

وزير الخارجية التركي إسرائيل المزيد من الأراضي التركي نتنياهو

