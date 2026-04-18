وزير الخارجية التركي: إسرائيل تستخدم الأمن كذريعة للاستيلاء على الأراضى



اتهم وزير الخارجية التركي اليوم السبت إسرائيل باستخدام الأمن كذريعة للاستيلاء على "المزيد من الأراضي".

قال هاكان فيدان"إسرائيل لا تسعى إلى أمنها الخاص. إسرائيل تسعى إلى المزيد من الأراضي. وتستخدم حكومة نتنياهو الأمن كذريعة لاحتلال المزيد من الأراضي".

صرح الوزير التركي بهذا أمام منتدى أنطاليا للدبلوماسية، في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

تصاعدت التوترات بين تركيا وإسرائيل بشكل مطرد منذ اندلاع حرب الإبادة في غزة في 7 أكتوبر 2023.

تابع “لقد خلقت إسرائيل وهماً دولياً، مدعيةً أن إسرائيل تؤيد أمنها الخاص، لكن الأمر أصبح واضحاً جداً، خاصة في السنوات الأخيرة ... إنه أكثر من ذلك”.

وقال إن الأمر من الأراضي الفلسطينية، وغزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية، والآن باتجاه لبنان وسوريا، هو "احتلال وتوسع مستمر في المنطقة".

اردف"أعتقد أن هذا يجب أن يتوقف.".

وأضاف: "يجب أن تعلم إسرائيل أن السبيل الوحيد للعيش بسلام في المنطقة ... هو السماح للدول الأخرى بالتمتع بأمنها وسلامة أراضيها وحريتها، وعدم استخدام القوة ضد تلك الدول".