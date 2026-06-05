مصطفى بكري: القوة الناعمة المصرية صنعت وجدان العرب لعقود طويلة

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مصر لم تكن يومًا مجرد دولة ذات تأثير سياسي في المنطقة، بل مثلت فكرة وصوتًا وصل إلى كل بيت عربي عبر قوتها الناعمة المتمثلة في الفن والثقافة والإعلام، والتي أسهمت في تشكيل وجدان الشعوب العربية على مدار عقود.

تشكيل الوعي العربي

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الأغنية المصرية والسينما والمسرح والكتاب لعبت دورًا محوريًا في تشكيل الوعي العربي، مشيرًا إلى أن تأثير هذه الأدوات تجاوز في أحيان كثيرة تأثير السياسة، وهو ما منح مصر مكانة استثنائية في محيطها العربي.

وأوضح أن مصر قدمت نماذج بارزة للقوة الناعمة، من بينها الفنان العالمي عمر الشريف، الذي استطاع الوصول إلى العالمية من خلال أعمال خالدة مثل «لورانس العرب» و«تشي جيفارا»، والتي ارتبطت بقضايا سياسية وتاريخية كبرى وأسهمت في تقديم صورة مختلفة عن المنطقة للعالم.

وتساءل بكري عن موقع القوة الناعمة المصرية في الوقت الراهن، في ظل التطور الكبير الذي شهدته أدوات التأثير الثقافي والإعلامي عالميًا، لافتًا إلى أن الدول الكبرى لم تعد تعتمد على الترفيه فقط، بل أصبحت توظف السينما والرواية في استشراف المستقبل وطرح سيناريوهات محتملة للأحداث والتحديات المقبلة.

وأضاف أن العديد من الأعمال الفنية العالمية سبقت الواقع في تناولها لأحداث كبرى، مستشهدًا بأفلام ناقشت سيناريوهات إرهابية قبل وقوع أحداث 11 سبتمبر، وفيلم «العدوى» الذي تناول انتشار وباء عالمي بصورة تشبه ما حدث خلال جائحة كورونا، فضلًا عن روايات تناولت صراعات وتحولات جيوسياسية قبل وقوعها على أرض الواقع.