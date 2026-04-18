الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزير الخارجية يشدد على رفض وإدانة مصر القاطعة لأي اعتداءات تستهدف الأردن

فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك يوم السبت ١٨ أبريل، على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية.

أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر الكامل للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ووقوفها قيادةً وحكومةً وشعباً إلى جانب الأشقاء في الأردن في هذا الظرف الدقيق، مشدداً على رفض وإدانة مصر القاطعة لأي اعتداءات تستهدف الأردن.

 كما استعرض وزير الخارجية الجهود المكثفة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد في المنطقة، وتبادل الوزيران الرؤى ازاء مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود المشتركة ومواصلة التنسيق والتشاور، بما يدعم جهود خفض التصعيد وإنهاء الحرب.

كما تناول اللقاء تطورات القضية الفلسطينية، وبصفة خاصة التطورات فى قطاع غزة، حيث أكد الوزيران على أهمية استكمال تنفيذ كامل استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الامريكى “دونالد ترامب”، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية دون قيود، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني الشقيق، وكذا أهمية بدء اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة في ممارسة مهامها من داخل القطاع، وضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية، بما يسهم في تعزيز البيئة الأمنية اللازمة لدعم المرحلة الانتقالية. 

كما أكد الوزيران رفضهما القاطع وإدانتهما للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة فى الضفة الغربية.

واتفق الوزيران على مواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين، والبناء على آليات التنسيق القائمة، بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات الشعبين الشقيقين، فضلًا عن استمرار التنسيق بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي أيمن الصفدي المملكة الأردنية الهاشمية منتدى أنطاليا

