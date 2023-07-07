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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بكري: الحكومة تقدم محفزات استثمارية الفترة المقبلة

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن ربط سيناء بدلتا النيل من خلال 20 نقطة اتصال والموانئ، الأمر الذي ساعد في تعزيز العوائد السياحية في شرم الشيخ وطابا وسانت كاترين، بالإضافة إلى التطوير البحري بالموانئ التي أنشئت وأبرزها العريش وبورسعيد.

وأشار مصطفى بكري، خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن العاصمة الإدارية هي المركز اللوجيستي التنموي لمصر، منوها أن المنافسة الإقليمية يجب أن ينشأ لها مركز جديد بعيدا عن القاهرة وهذا ما حدث في العاصمة الإدارية ممثلا في حي المال والأعمال.

محفزات للاستثمار

ولفت بكري إلى أن الحكومة الفترة المقبلة ستقدم محفزات للاستثمار؛ لجذب المزيد من الشركات ورجال الأعمال الدوليين بالمشروعات في العاصمة الإدارية، مشيدا بإنشاء الأبراج في العاصمة والتي سيكون سعر الوحدات بها كبيرا.

وعلق بكري: «الآن يجري اتفاق لتشغيل العاصمة من خلال شركة صينية كبرى بحي المال والأعمال، ولدينا 30 مدينة من مدن الجيل الـ4، وعائد التنمية في المدن الجديدة سيأتي بالتدريج».

وتابع  مصطفى بكري:"الفترة الماضية شهدت شكاوى عدة من القطاع الخاص والمواطن فقد الثقة في الاستثمار بسبب الفترة المظلمة التي عاشتها مصر، لكن القوات المسلحة دخلت في شراكة مع المجتمعات العمرانية للمشاركة في المشروعات الجديدة».

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