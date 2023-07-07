مصطفى بكري: حماية الدولة المصرية مسئولية وفرض عين

قال الإعلامي مصطفي بكري، إن وقت الشدائد تظهر معادن الرجال الذين يدافعون عن الدولة، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي حمى الوطن من الدمار الذي كانت ستخلف جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف بكرى خلال تقديمه برنامج “حقائق واسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أنه عندما تصدر الإخوان الإرهابيين مشهد ثورة 25 يناير تحولت من ثورة اجتماعية ضد الفساد والاستبداد إلى معركة لهدم مؤسسات الدولة.

فرض عين

وأكد بكرى أن حماية الدولة المصرية مسئولية وفرض عين على كل من يقيم على أرض هذا الوطن، وأن من يتآمر على الدولة سوف يلحقه العار حتى مماته.



وتابع: الوقت الحالي يجب علينا أن نتكاتف مع الرئيس السيسي.. زمن الإخوان كان مرحلة كاشفة لكل من يدعم الدولة أو يقف ضدها.

