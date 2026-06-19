إسدال الستار على واحدة من أكبر قضايا تهريب وحيد القرن في العالم

أسدلت محكمة في جنوب أفريقيا الستار جزئيا على واحدة من أكبر قضايا تهريب قرون وحيد القرن في العالم، بعد إصدار أحكام بحق اثنين من المتهمين الرئيسيين في قضية استمرت قرابة عقدين وشملت اتهامات واسعة تتعلق بالصيد غير القانوني والاتجار بالحياة البرية وغسل الأموال.

وحكمت المحكمة على داوي جرونيوالد، الذي وصفته الشرطة الجنوب أفريقية بأنه العقل المدبر للشبكة، بغرامة مالية قدرها مليونا راند جنوب أفريقي، أو السجن لمدة أربع سنوات، وذلك بعد توصله إلى اتفاق إقرار بالذنب مع الدولة.

كما فرضت على المتهم الثاني تيلمان إيراسموس غرامة قدرها 100 ألف راند، أو السجن لمدة ثلاث سنوات، وفقا لوحدة التحقيقات في الجرائم الخطيرة التابعة للشرطة الجنوب أفريقية المعروفة باسم "هوكس".

وكان الرجلان يواجهان أكثر من 1700 تهمة، تراوحت بين اصطياد وحيد القرن بصورة غير قانونية ونزع قرونه، وصولا إلى تهم تتعلق بالجريمة المنظمة وغسل الأموال.

شبكة تهريب واسعة

بدأت السلطات الجنوب أفريقية التحقيق في القضية عام 2007، قبل أن تنفذ حملة اعتقالات عام 2010 شملت 11 شخصا، من بينهم صيادون محترفون وأطباء بيطريون وقائد طائرة مروحية وعمال آخرون، قالت الشرطة إنهم كانوا جزءا من شبكة إجرامية منظمة.

واتهمت السلطات المجموعة بإدارة عمليات مرتبطة بقرون وحيد القرن، أحد أكثر المنتجات الحيوانية قيمة في السوق السوداء، حيث تستخدم القرون في بعض ممارسات الطب التقليدي في شرق آسيا، رغم عدم وجود فوائد صحية مثبتة لها.

كما اتهمت وزارة العدل الأمريكية عام 2014 جرونيوالد وشقيقه يانيمان ببيع رحلات صيد غير قانونية لوحيد القرن لأمريكيين تحت ذرائع زائفة.

ورغم ضخامة القضية، فإن المحاكمة شهدت تأخيرات طويلة استمرت أكثر من 15 عاما بسبب طعون قانونية وإجراءات قضائية، من بينها مراجعات أمام المحكمة الدستورية.

وخلال فترة التقاضي، توفي اثنان من المتهمين الأصليين، كما توفي 10 من أصل 185 شاهدا قدمتهم الدولة، بينما غادر بعض الشهود الآخرين البلاد.

ولا تزال قضايا بعض المتهمين الآخرين مستمرة، حيث أعلنت الشرطة أن ملف ثلاثة متهمين إضافيين، هم كاريل تويت وماريسا تويت وكوس برونك، تم تأجيله إلى 20 أغسطس.

أزمة وحيد القرن

تأتي هذه الأحكام في وقت تواجه فيه جنوب أفريقيا أزمة مستمرة بسبب الصيد الجائر لوحيد القرن، إذ تضم البلاد نسبة كبيرة من أعداد وحيد القرن الأسود المهدد بالانقراض عالميا، إضافة إلى أكثر من 75% من إجمالي أعداد وحيد القرن الأبيض الجنوبي في العالم.

وبحسب مؤسسة وحيد القرن الدولية، سجلت جنوب أفريقيا نحو 81% من حالات الصيد الجائر لوحيد القرن في أفريقيا خلال عام 2024، ما يجعلها في قلب المعركة العالمية لحماية هذا الحيوان.

وانخفضت أعداد وحيد القرن الأبيض الجنوبي عالميا بنسبة 10% لتصبح أقل من 16 ألف حيوان في عام 2024، وسط استمرار التهديدات الناتجة عن الصيد غير القانوني والاتجار بالقرون.

وتشير أبحاث إلى أن قرون وحيد القرن قد تباع في السوق السوداء بعشرات الآلاف من الدولارات للطن الواحد، رغم أن تركيبها يعتمد بشكل أساسي على الكيراتين، وهي المادة نفسها الموجودة في شعر وأظافر الإنسان.