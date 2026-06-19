قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبد الناصر زيدان: لا لقتل الكلاب.. نعم لحلول إنسانية تحمي المواطنين
محافظ بني سويف ينيب رئيس مركز إهناسيا في افتتاح مسجد الرحمة بعزبة رمزي
فرنسا وإسبانيا وألمانيا.. موجة حر جديدة تضرب غرب أوروبا
جيش الاحتلال: هاجمنا أكثر من 80 هدفا لحزب الله.. وترامب يدعو نتنياهو للتعقل
بعد أزمة الأب الممنوع من دخول شقته.. ماذا يضمن لك القانون عند التنازل عن أملاكك لأبنائك؟
تراجع طفيف للدولار.. أسعار العملات الاجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري
إسدال الستار على واحدة من أكبر قضايا تهريب وحيد القرن في العالم
مفاجأة إسبانية.. الأهلي مرشح لمواجهة برشلونة في كأس خوان جامبر
تقارير: الأهلي مرشح لمواجهة برشلونة في كأس خوان جامبر بسبب صفقة حمزة عبد الكريم
صدمة لنجم المنتخب المغربي.. اللاعب يتلقى قرار إحالته إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب
أحب البقاع إلى الله.. خطيب المسجد النبوي يوضح ثواب الساعي للمسجد ومنتظر الصلاة
الحضارة المصرية والفن المعاصر برؤية سهير عثمان في الأوبرا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسدال الستار على واحدة من أكبر قضايا تهريب وحيد القرن في العالم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نوال السيد

أسدلت محكمة في جنوب أفريقيا الستار جزئيا على واحدة من أكبر قضايا تهريب قرون وحيد القرن في العالم، بعد إصدار أحكام بحق اثنين من المتهمين الرئيسيين في قضية استمرت قرابة عقدين وشملت اتهامات واسعة تتعلق بالصيد غير القانوني والاتجار بالحياة البرية وغسل الأموال.

وحكمت المحكمة على داوي جرونيوالد، الذي وصفته الشرطة الجنوب أفريقية بأنه العقل المدبر للشبكة، بغرامة مالية قدرها مليونا راند جنوب أفريقي، أو السجن لمدة أربع سنوات، وذلك بعد توصله إلى اتفاق إقرار بالذنب مع الدولة.

كما فرضت على المتهم الثاني تيلمان إيراسموس غرامة قدرها 100 ألف راند، أو السجن لمدة ثلاث سنوات، وفقا لوحدة التحقيقات في الجرائم الخطيرة التابعة للشرطة الجنوب أفريقية المعروفة باسم "هوكس".

وكان الرجلان يواجهان أكثر من 1700 تهمة، تراوحت بين اصطياد وحيد القرن بصورة غير قانونية ونزع قرونه، وصولا إلى تهم تتعلق بالجريمة المنظمة وغسل الأموال.

شبكة تهريب واسعة

بدأت السلطات الجنوب أفريقية التحقيق في القضية عام 2007، قبل أن تنفذ حملة اعتقالات عام 2010 شملت 11 شخصا، من بينهم صيادون محترفون وأطباء بيطريون وقائد طائرة مروحية وعمال آخرون، قالت الشرطة إنهم كانوا جزءا من شبكة إجرامية منظمة.

واتهمت السلطات المجموعة بإدارة عمليات مرتبطة بقرون وحيد القرن، أحد أكثر المنتجات الحيوانية قيمة في السوق السوداء، حيث تستخدم القرون في بعض ممارسات الطب التقليدي في شرق آسيا، رغم عدم وجود فوائد صحية مثبتة لها.

كما اتهمت وزارة العدل الأمريكية عام 2014 جرونيوالد وشقيقه يانيمان ببيع رحلات صيد غير قانونية لوحيد القرن لأمريكيين تحت ذرائع زائفة.

ورغم ضخامة القضية، فإن المحاكمة شهدت تأخيرات طويلة استمرت أكثر من 15 عاما بسبب طعون قانونية وإجراءات قضائية، من بينها مراجعات أمام المحكمة الدستورية.

وخلال فترة التقاضي، توفي اثنان من المتهمين الأصليين، كما توفي 10 من أصل 185 شاهدا قدمتهم الدولة، بينما غادر بعض الشهود الآخرين البلاد.

ولا تزال قضايا بعض المتهمين الآخرين مستمرة، حيث أعلنت الشرطة أن ملف ثلاثة متهمين إضافيين، هم كاريل تويت وماريسا تويت وكوس برونك، تم تأجيله إلى 20 أغسطس.

أزمة وحيد القرن

تأتي هذه الأحكام في وقت تواجه فيه جنوب أفريقيا أزمة مستمرة بسبب الصيد الجائر لوحيد القرن، إذ تضم البلاد نسبة كبيرة من أعداد وحيد القرن الأسود المهدد بالانقراض عالميا، إضافة إلى أكثر من 75% من إجمالي أعداد وحيد القرن الأبيض الجنوبي في العالم.

وبحسب مؤسسة وحيد القرن الدولية، سجلت جنوب أفريقيا نحو 81% من حالات الصيد الجائر لوحيد القرن في أفريقيا خلال عام 2024، ما يجعلها في قلب المعركة العالمية لحماية هذا الحيوان.

وانخفضت أعداد وحيد القرن الأبيض الجنوبي عالميا بنسبة 10% لتصبح أقل من 16 ألف حيوان في عام 2024، وسط استمرار التهديدات الناتجة عن الصيد غير القانوني والاتجار بالقرون.

وتشير أبحاث إلى أن قرون وحيد القرن قد تباع في السوق السوداء بعشرات الآلاف من الدولارات للطن الواحد، رغم أن تركيبها يعتمد بشكل أساسي على الكيراتين، وهي المادة نفسها الموجودة في شعر وأظافر الإنسان.

وحيد القرن أفريقيا جنوب أفيريقا غسل الأموال الحياة البرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة القهوة ومسرح الحادث

سالت دماؤها في مكان أكل عيشها.. تفاصيل مؤلمة في حادث صاحبة سيارة القهوة والقاصر بحدائق الأهرام

كأس العالم

إصابات هزت عالم كرة القدم.. نجوم غادروا الملاعب بعد لحظات مأساوية

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

قانون المرور

بعد واقعة حدائق الأهرام.. ماذا يقول القانون عن قيادة القاصر للسيارة والتسبب في وفاة شخص؟

الشاب المتوفي في هامبورج

القنصلية المصرية في هامبورج تعلن موعد جنازة الشاب المصري المتوفي

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 19 يونيو.. عيار 21 بكام؟

الدواجن

أسعار الفراخ اليوم الجمعة.. استقرار ملحوظ في الأسواق وبورصة الدواجن

صبري نخنوخ

زوج فنانة شهيرة يفضح عصابة صبري نخنوخ في اقتحام معرض سيارات التجمع.. كواليس التحقيقات

ترشيحاتنا

مضيق هرمز

الهيئة الإيرانية لإدارة مضيق هرمز: لا رسوم على السفن لمدة 60 يوما

لبنان

«الدراسات الاستراتيجية»: التصعيد الإسرائيلي في لبنان يهدف لإفشال أي اتفاق مع إيران

منتخب مصر

محلل رياضي: منتخب مصر قادر على حسم مواجهة نيوزيلندا

بالصور

فضلات الأبقار تتحول إلى وقود للطائرات.. اكتشاف أمريكي يثير ضجة عالمية

روث الأبقار وقود الطائرات
روث الأبقار وقود الطائرات
روث الأبقار وقود الطائرات

فيديو

أمير المصري

أمير المصري: بكيت وتأثرت بفيلم القصص.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد