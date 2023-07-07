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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من العام المالي الجديد .. الضرائب تزف نبأ سارًا للمواطنين

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

قال سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن المستهدف الضريبي للعام المالي 2023 2024 تريليون و500 مليار جنيه، وهذا ما تم اعتماده من مجلس النواب منذ حوالي شهر تقريبا.

موضحا أن ما تحقق في العام المالي الحالي لم يعلن على وجه التحديد، لافتا إلى أن الرقم الذي تم تحقيقه قريب من تريليون و50 مليار تقريبا، وسيكون هناك مفاجآت مميزة بشأن هذا الرقم خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه لن يكون هناك ضرائب جديدة على المواطنين بداية من العام المالي الجديدة، ويوجد ثبات ضريبي في الفترة الحالية للجميع. 


وتابع مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الضرائب أحد المصادر السيادية التي تعتمد عليها الموازنة العامة للدولة، وكانت تمثل أكثر من 75% في السنوات الماضية، ولكن في الوقت الحالي أصبحت تمثل 71% فقط إذ أنه تم تقليل الاعتماد على الضرائب في الموازنة العامة للدولة، وتم توفير مصادر أخرى للموازنة العامة للدولة.

واستكمل، أن الرئيس السيسي أكد ضرورة تطبيق التأمين الصحي الشامل على كافة محافظات الدولة، وتم تطبيقه بالفعل في عدد من المحافظات، ويتم التدرج من محافظة إلى أخرى لكي يشمل جمهورية مصر العربية بالكامل.

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