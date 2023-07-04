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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الضرائب: بدء تطبيق المرحلة الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكتروني من 15 يوليو

صدى البلد

طالب "الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية" الممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني بضرورة الالتزام بتطبيق  قرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2023، وطباعة مجموعة البيانات الأساسية والتي تضمن رمز الاستجابة السريعة QR CODE  ضمن بيانات الإيصال الإلكتروني التي تسلم للمستهلك النهائي مقابل عملية البيع، لافتًا إلى بدء تطبيق المرحلة الرابعة ( المرحلة الثانية الفرعية)  للمنظومة في 15 يوليو 2023، وذلك وفقًا لقرار الإلزام رقم ( 396 ) لسنة 2023 . 

وأكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية على حرص المصلحة على تقديم الدعم الفني اللازم للممولين للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني، من خلال عقد ورش عمل لتقديم الدعم الفني للممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني، وذلك للتعريف بالمنظومة، وشرح كيفية التكامل معها والإجابة على كافة استفساراتهم عن المنظومة، لافتًا إلى أن تنظيم المصلحة لهذه الورش بهدف المساعدة في التطبيق الصحيح للمنظومة، وتقديم المعلومات الخاصة بضوابط وأحكام إصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية على النحو الواجب قانونًا، وتقديم الدعم الفني اللازم للممولين لإصدار إيصالات ضريبية إلكترونيًا على بيئة التشغيل الفعلي بدءًا من تاريخ الإلزام بالمنظومة.

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