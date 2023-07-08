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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الصحة تطلق قافلة طبية مجانية 15 يومًا في مدن وقرى سيناء

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية لخدمة المواطنين بسيناء

ينظم مجلس القبائل العربية بمحافظة شمال سيناء  قافلة طبية، بالتنسيق مع وزارة الصحة  لخدمة المواطنين بمدن وقرى محافظة شمال سيناء،  اعتبارا من يوم ١٢ يوليو الجاري وحتي نهاية الشهر، تحت رعاية وزير الصحة، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. 

أرسلت الصحة مندوبين للاتفاق على مواعيد القافلة وأسماء الأطباء المشاركين من وزارة الصحة، وذلك للعمل خلال الفترة من 12 يوليو وحتى نهاية الشهر، في العريش والشيخ زويد وبئر العبد ووسط سيناء.
 

وقالت الدكتورة علياء أبو السعود، أمينة المرأة بمجلس القبائل العربية، أن القافلة ستستمر قرابة أسبوعين، وهي مشاركة بين مجلس القبائل ووزارة الصحة، بالتنسيق مع محافظة شمال سيناء.

وأضافت ، انه سيتم استمرار عمل القافلة الطبية عقب انتهاء أعمالها في محافظة  شمال سيناء، لتكون المحطة التالية محافظة مطروح، وبعدها  محافظة الوادي الجديد، في إطار سياسة المجلس ووزارة الصحة للوصول للمناطق الأكثر احتياجا.


١٤ طبيبا :

وفي نفس السياق..وصل  الى مستشفى العريش العام  ، اليوم دفعة جديدة من الأطباء تضم 14 طبيبا  في عدة  تخصصات مختلفة، من 4 جامعات وهي القاهرة والأزهر والمنصورة والزقازيق إلى مستشفى العريش العام، وذلك بحسب البروتوكول الموقع بين الجامعات الأربعة ومديرية الصحة بشمال سيناء، وذلك لتوقيع الكشف الطبي المجاني على المواطنين.
 

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