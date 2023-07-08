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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة |شاهد

أسما شريف منير
أسما شريف منير

شاركت أسما شريف منير ابنة الفنان شريف منير، متابعيها صوراً جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت أسما في الصور بإطلالة صيفية جريئة ومثيرة مرتدية فستانًا مشجرًا وهو ما كشف عن جمالها.

 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا.

 

ويذكر أنه قد شاركت أسما شريف منير، صورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وقارنت إطلالة عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز صديقة كريستيانو رونالدو، في حفل توزيع جوائز Joy Awards  بالرياض، بإطلالتها في مهرجان القاهرة السينمائي، والتي شبّهها الجمهور بملاية لف.

وعلقت أسما شريف منير: “المصري يكسب”.

 

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IMG_9587
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IMG_9586
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IMG_9585
ابنة الفنان شريف منير أسما شريف منير اطلالة صيفية جريئة

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