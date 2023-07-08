إحالة المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح إلى محكمة الجنايات

قررت جهات التحقيق، إحالة المتهمين بسرقة فيلا اللاعب الدولي محمد صلاح بالقاهرة الجديدة إلي محكمة الجنايات .



بداية الواقعة،عندما نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى واقعة سرقة فيلا لاعب كرة القدم الدولي محمد صلاح بإحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة وإعادة المسروقات.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من مدير أعمال اللاعب الدولي محمد صلاح قرر بإكتشافه سرقة بعض محتويات الفيلا الخاصة باللاعب الكائنة بإحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تتبع خطوط السير تمكنت الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة من تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم شخصين أحدهما سبق له العمل كفرد أمن بالمجمع السكنى مقيمين بمحافظة الإسماعيلية وأن الواقعة إرتُكبت بتاريخ (2) مارس الماضي تم ضبطهما .

وإعترفا بإرتكابهما الواقعة، وأقر أحدهما بأنه نظراً لسابقة عمله كفرد أمن بذات التجمع السكنى وعلمه بخلو الفيلا من قاطنيها خطط لإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الثانى حيث قاما بتسلق السور الخلفى للفيلا والدلوف للداخل وإرتكاب الواقعة.

وتم ضبط كافة المسروقات عبارة عن عدد من الأحذية الرياضية وميدالية فضية وقطعة من الكريستال وعدد من أجهزة الريسيفر .

بإستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبات رادعة

طبقا لنص المادة 318 من قانون العقوبات، فإنه يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.