عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاب يتبنى نشر ثقافة رياضة الباتيناج بالوادي الجديد.. فيديو

رياضة الباتيناج
رياضة الباتيناج

أدخل الكابتن أحمد مجدي  والمقيم بمدينة بلاط ويدرس بالفرقه الرابعه كلية تجارة جامعة أسيوط فكرة ،رياضة الباتيناج لمركز ومدينة بلاط، وذلك من أجل إدخال ثقافة رياضية جديده للشباب بمختلف الأعمار.

ويقول الكابتن أحمد مجدي إنه تعلم رياضة الباتيناج باندية محافظة أسيوط واتقنها بالقاهره وحصل ع أكاديمية متخصصه في هذه الرياضه.

وأضاف أن فكرة المشروع راودته أكثر من مره لنقل ثقافة رياضة الباتيناج للشباب بمدينة بلاط حيث شجعه اصدقاؤه و قام بتنفيذ الفكره وقام بشراء عدد من الاسكيتات وقام بعمل صفحة خاصه بهذه الرياضة علي مواقع التواصل الاجتماعي ولاقي إقبال كبير من الشباب لتعلم هذه الرياضة.

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال حملة "١٠٠ يوم صحة"


وقام بتنفيذ الفكره علي الممشي السياحي بمدينة بلاط يوميا من الساعة الخامسة مساء وحتى الثالثة صباحا .

وتابع أنه يقوم بتدريب الشباب باشتراكات رمزية سواء للتدريب أو الإيجار  بأجر رمزي  بالساعة .


وأوضح أن كل يوم يكون فيه إقبال عن اليوم اللي قبله  ومعظم الشباب تعلموا هذه الرياضة.


ووجه أحمد مجدي رساله لكل شاب لديه موهبة أو متخصص في رياضة معينة بأن لا يبخل في تعليمها للشباب، وأن يفيد غيره ويستفيد.

٢٠٢٣٠٧٠٨_٢٠٠٣٢٨
٢٠٢٣٠٧٠٨_٢٠٠٣٢٨
٢٠٢٣٠٧٠٨_٢٠٠٣٢٨
٢٠٢٣٠٧٠٨_٢٠٠٣٢٨
٢٠٢٣٠٧٠٨_١٩٥٨٠٣
٢٠٢٣٠٧٠٨_١٩٥٨٠٣
٢٠٢٣٠٧٠٨_١٩٥١٤٣
٢٠٢٣٠٧٠٨_١٩٥١٤٣
٢٠٢٣٠٧٠٨_١٩٥١٣٠
٢٠٢٣٠٧٠٨_١٩٥١٣٠
٢٠٢٣٠٧٠٨_١٩٥١١٥
٢٠٢٣٠٧٠٨_١٩٥١١٥
٢٠٢٣٠٧٠٨_١٩٥١٠٦
٢٠٢٣٠٧٠٨_١٩٥١٠٦
الباتيناج الاسكيت أكاديمية التواصل الاجتماع التواصل الاجتماعي الممشي السياحي الوادى الجديد المشروع جامعة اسيوط حافظ الوادي الجديد فكرة المشروع كلية تجارة جامعة اسيوط لتواصل الإجتماعى مواقع التواصل الاجتماع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جهاد جريشة يفجر مفاجأة بشأن طرد محمود صابر أمام المغرب

بوست من شوبير بعد تقدم فيوتشر على الزمالك

فرصة ذهبية.. كاف يقرب الزمالك من مجد تاريخي وكأس العالم للأندية.. تفاصيل

تعليق نارى من ميدو على فيديو رقص محمد صلاح مع أحمد سعد

سبب تأخر الأهلي في الإعلان عن صفقة إمام عاشور

الثعابين تغزو إيطاليا.. روما تتحول لمدينة الرعب مع انتشار الأفاعي في المنازل والسيارات والشوارع .. تفاصيل كاملة

خدوا بالكم .. الأرصاد تجدد تحذيرها من حالة البحر المتوسط اليوم الأحد

عباس شراقي يكشف 7 مغالطات في تصريحات إثيوبيا عن سد النهضة

موضوعات متعلقة

تعليم الوادى الجديد يحقق المركز الرابع على الجمهورية فى مبادرة "مدارس بلا تدخين"

ترشيحاتنا

غدا.. التربيع الثاني لآخر قمر في عام 1444هـ

سعر الذهب اليوم الأحد 9-7-2023

دعاء الذنب العظيم .. ملك الاستغفار شامل للتخلص من الذنوب والمتكرر

غرامة على تناول الآيس كريم في الشواطئ تثير الجدل بإيطاليا

هبوط غير مسبوق للأسمنت والحديد يتراجع.. ماذا يحدث بأسعار مواد البناء؟

خدمة قضايا الأمة.. وفد نيابي أردني يزور السعودية اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحسين الدورة الدموية والأداء.. فوائد غير متوقعة لـ البطيخ الأصفر والأحمر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من عين الجمل ؟

ثقافة أسيوط تحتفل بثورة 30 يونيو| صور

بملابس متشابهة.. زوجة محمد رمضان تخطف الأنظار برفقته من اليونان

فيديو

عمل حاجة مقرفة لما النور قطع.. إيمان العاصي تكشف تفاصيل اعتداء جارها عليها

فيديو فاجأ الجميع |عروسة لبست بدلة رقص شفافة وقلعت فستانها فى فرحها

للأغنياء.. حكاية جزيرة يونانية جمعت محمد صلاح واحمد سعد وساويرس ومحمد رمضان|فيديوجراف

الحياة جميلة.. رد مفاجئ من طليقة أحمد الفيشاوي لأحد متابعيها |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ