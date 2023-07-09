شاب يتبنى نشر ثقافة رياضة الباتيناج بالوادي الجديد.. فيديو

أدخل الكابتن أحمد مجدي والمقيم بمدينة بلاط ويدرس بالفرقه الرابعه كلية تجارة جامعة أسيوط فكرة ،رياضة الباتيناج لمركز ومدينة بلاط، وذلك من أجل إدخال ثقافة رياضية جديده للشباب بمختلف الأعمار.

ويقول الكابتن أحمد مجدي إنه تعلم رياضة الباتيناج باندية محافظة أسيوط واتقنها بالقاهره وحصل ع أكاديمية متخصصه في هذه الرياضه.

وأضاف أن فكرة المشروع راودته أكثر من مره لنقل ثقافة رياضة الباتيناج للشباب بمدينة بلاط حيث شجعه اصدقاؤه و قام بتنفيذ الفكره وقام بشراء عدد من الاسكيتات وقام بعمل صفحة خاصه بهذه الرياضة علي مواقع التواصل الاجتماعي ولاقي إقبال كبير من الشباب لتعلم هذه الرياضة.



وقام بتنفيذ الفكره علي الممشي السياحي بمدينة بلاط يوميا من الساعة الخامسة مساء وحتى الثالثة صباحا .

وتابع أنه يقوم بتدريب الشباب باشتراكات رمزية سواء للتدريب أو الإيجار بأجر رمزي بالساعة .



وأوضح أن كل يوم يكون فيه إقبال عن اليوم اللي قبله ومعظم الشباب تعلموا هذه الرياضة.



ووجه أحمد مجدي رساله لكل شاب لديه موهبة أو متخصص في رياضة معينة بأن لا يبخل في تعليمها للشباب، وأن يفيد غيره ويستفيد.

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