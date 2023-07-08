نائب محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال حملة "١٠٠ يوم صحة"

قامت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، بجولة تفقدية بمركز الفرافرة لمتابعة المشروعات والمبادرات الجارية يرافقها السيد نبيل حنفي رئيس المركز وعدد من التنفيذين المعنيين.

استهلت جولتها بمتابعة أعمال حملة ١٠٠ يوم صحة التي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية؛ للكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان للمواطنين،يرافقها الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والدكتورة زينب عبد الباري مدير منطقة التأمين الصحي بالمحافظة، موجهًة بتغطية كافة قرى المركز من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، و الاستعانة بشباب المتطوعين في دعم جهود الحملة.

كما تفقدت مستشفى الفرافرة المركزي للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة، والتقت عدد من المواطنين المتواجدين لبحث مطالبهم، ووجهت بسرعة توفير مقر لفرع التأمين الصحي؛ تيسيرًا على أهالي المركز، وتوفير أجهزة الحاسب الآلي اللازمة اللازمة لميكنة الصيدلية والمخازن.