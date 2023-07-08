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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم الوادى الجديد يحقق المركز الرابع على الجمهورية فى مبادرة "مدارس بلا تدخين"

وكيل التربيه والتعليم
وكيل التربيه والتعليم

أعلن سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم السبت، عن تحقيق القطاع للمركز الرابع على مستوى الجمهورية بمبادرة مدارس بلا تدخين والتى نظمتها الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم  الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والاجتماعية وضمن خطة عمل التربية الاجتماعية فى مناهضة ومكافحة الإدمان والتدخين.

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وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة نجاح مدرسة باريس للتعليم الأساسى (المرحلة الإعدادية) فى تصدر الجمهورية بهذا المركز المتميز نتاج تعاون مثمر بين جميع القائمين على العمل لتنفيذ المبادرة وظهورها بالمظهر اللائق بتصفيات الجمهورية ووجه التهنئة لإدارة باريس التعليمية وتوجيه عام التربية الإجتماعية مثمنا جهود القائمين على العمل بالمدرسة

الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية الإدارة العامة ارة التربية والتعليم التربية الاجتماعية الإدارة المركزية الإدارة العامة لل إدارة المركز المرحلة الاعدادية تعليم الإدارة على مستوى الجمهورية مستوى الجمهورية للأنشطة الطلابية

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