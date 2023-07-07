حملات تموينية مكثفة على المحال والأسواق في الوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد، حملات تموينية مكثفة بمراكز المحافظة الإدارية الخمس؛ لضبط الأسعار والتأكيد على المحلات التجارية المختلفة وضع وإعلان تسعيرة السلع المختلفة، والتأكد من توافر المنتجات والسلع الغذائية بكميات وأصناف تتناسب مع إمكانات وأذواق المستهلكين.



وقالت الدكتورة سلوى مصطفى، رئيس جهاز حماية المستهلك بالوادي الجديد، إنه جرى التنسيق والتعاون بين الوحدة المحلية لمركز الخارجة وهيئة سلامة الغذاء ومديرية التموين، وجرى المرور على المحلات التجارية والمخابز والمطاعم والمقاهي لتنفيذ اشتراطات سلامة الغذاء وضبط الأسواق للحفاظ على صحه المواطنين.

وأشارت إلى المرور على بعض المحال التجارية والمخازن الخاصة بها للتأكيد على هذه المحال ضرورة الالتزام بتسعير السلع، تسهيلا على المواطنين وحماية للمستهلك من الغش التجاري.