هشام الحلبي: تصعيد بحري أمريكي إيراني يهدد مفاوضات إسلام آباد

أكد اللواء دكتور طيار هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن التحرك الأمريكي ضد سفينة شحن إيرانية جاء بعد “تجاوز خط أحمر”، ما أدى لتصعيد سياسي وعسكري قبل مفاوضات إسلام آباد.

وقال هشام الحلبي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن أمريكا وإيران يستخدمان الضغط الميداني لتحسين مواقعهما التفاوضية، حيث تمارس واشنطن سياسة الردع، بينما تلوّح إيران بالانسحاب من المحادثات.

وأشار إلى أن التوتر مرتبط أيضًا باعتبارات داخلية أمريكية وضغوط سياسية، مؤكدًا أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة بين التهدئة أو مزيد من التصعيد.