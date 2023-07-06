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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

6 قرارات مهمة لصندوق الاستثمار بمحافظة الوادي الجديد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مجلس إدارة صندوق الاستثمار بالمحافظة، بحضور الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، والمحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلس الإدارة.

شهد الاجتماع عرض الموقف التنفيذي لمختلف مشروعات الاستثمار بنطاق المحافظة، وجاءت أهم القرارات ما يلي:

 

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-الموافقة على تغيير النشاط للمشروعات الراغبة طبقًا للقوانين المنظمة وسداد المبالغ المقررة في هذا الشأن.

-في حال طلب تملك الأرض يتم سداد القيمة طبقًا للأسعار الحالية التي تحددها الجهات المختصة.

-الموافقة على تحويل النشاط من أفراد إلى شركات للراغبين شرط سداد ٢٠٠٠ جنيه عن كل فدان مشاركة مجتمعية.

-تخصيص مساحة ١٠ آلاف فدان لمبادرة أراضي المصريين العاملين بالخارج، يتم تقسيمها إلى قطع تسدد قيمتها بالعملة الصعبة، ويتم البيع بالمزاد العلني في حال زيادة الطلب.

-يتم إضافة ١٠% من إجمالي قيمة مبالغ المتأخرات للقائمين بالسداد؛ قيمة فوائد عن كل عام طبقًا لكتاب البنك المركزي.

-المشروعات ️غير المستغلة أو التي تم استغلال أجزاء منها فقط يتم التعامل على الأراضي الفضاء التي لم يتم استغلالها طبقًا للعقود المبرمة.

أعضاء مجلس الادارة الجهات المختصة العاملين بالخارج القرارات اللواء دكتور محمد الزملوط بحث سبل التعاون للمشروعات محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

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