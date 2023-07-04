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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يهنئ الطالبة الأولى مكرر على مستوى الجمهورية بالدبلومات الفنية

هدي اشرف
هدي اشرف

قدّم اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، التهنئة للطالبة هدى أشرف صفي الدين بمدرسة موط الثانوية الزراعية و الحاصلة على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية بشهادة الدبلومات الفنية، وذلك خلال اتصال هاتفي اليوم.

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وأعرب المحافظ عن تقديره وسعادته بهذا التفوق، متمنيًا لها دوام التوفيق والنجاح في مسيرتها العلمية، كما قدم التهنئة لأسرة الطالبة والقائمين على المدرسة؛ لجهودهم خلال العام الدراسي في تحقيق هذا الإنجاز المُشرف، متمنيًا المزيد من التميز لجميع طلاب الشهادات الثانوية العامة و الأزهرية والفنية.

 

الأول مكرر اتصال هاتفي الجمهوري الثانوية الزراعية اللواء دكتور محمد الزملوط شهادة الدبلومات الفنية محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ى مستوى الجمهورية

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