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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الوادى الجديد: تواصل لحظي مع عمليات الوزارة لمتابعة مستجدات "الاستاتيكا"

غرفة العمليات
غرفة العمليات

ترأس المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، غرفة العمليات المشكلة بديوان عام المديرية لمتابعة أعمال امتحانات شهادة الثانوية العامة.

واطمأن وكيل وزارة التعليم بالمحافظة على انتظام طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) داخل اللجان لأداء امتحان مادة الاستاتيكا، مشيرا إلى التواصل اللحظي مع غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم، وغرفة العمليات بالمحافظة، عبر شبكة "الفيديو كونفرانس" لمتابعة آخر المستجدات.

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ولفت إلى توجيهاته المشددة و المستمرة للجميع بالإدارات التعليمية المختلفة بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الوزارية والتواصل اللحظى مع غرفة العمليات بالمديرية حال أى قلق أو مشكلات لوضع الحلول المناسبة على الفور.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، على التصدي بكل حزم لأي تجاوزات أو محاولات للغش ومن يخالف ذلك سيعرض نفسه لإجراءات قانونية رادعة.

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