محافظ الوادي الجديد يعتمد الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، المرحلة الأولى للقبول بمدارس التعليم الفني للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لهذا العام.

وأوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، انه تم تشكيل لجان لتحليل نتائج الشهادة الإعدادية ومن ثَم تحديد مجموع القبول كالتالى :

▪️إدارة الخارجة التعليمية :

*مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية العسكرية ( بنين ) 210 درجة .

* مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية بنات 140 درجة.

*مدرسة المروة الثانوية التجارية 230 درجة ( بنين وبنات )

* مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية 200 درجة للبنين و 240 درجة للبنات .

▪️إدارة الداخلة التعليمية:

* مدرسة موط الصناعية للبنين 150 درجة

* مدرسة موط الثانوية للبنات 140 درجة

* مدرسة موط الثانوية التجارية 255 درجة بنين وبنات .

* مدرسة موط الزراعية 140 درجة بنين وبنات .

▪️إدارة الفرافرة التعليمية:

* مدرسة الفرافرة الثانوية الصناعية المشتركة 200 درجة بنين و 230 بنات

* مدرسة ابو بكر الصديق الثانوية الصناعية 220 للبنين و200 للبنات

* مدرسة الفرافرة الثانوية الزراعية 140 درجة للبنين والبنات .

▪️إدارة بلاط التعليمية:

* مدرسة بلاط الثانوية الزراعية 140 درجة للبنين والبنات

▪️إدارة باريس التعليمية:

*مدرسة باريس الثانوية الزراعية 140 بنين و بنات.

هذا وقد تقرر بدء المرحلة الأولى من التنسيق الإلكتروني للصف الأول الثانوي( العام - والفني ) للعام الدراسي، اعتبارًا من غد الثلاثاء ٤ يوليو حتى السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣، من خلال الرابط التالي : https://tansiksec.emis.gov.eg////auth/login