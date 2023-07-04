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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يعتمد الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني

محافظ الوادى
محافظ الوادى

اعتمد  اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، المرحلة الأولى للقبول بمدارس التعليم الفني للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لهذا العام.

وأوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، انه تم تشكيل لجان لتحليل نتائج الشهادة الإعدادية ومن ثَم  تحديد مجموع القبول كالتالى :

▪️إدارة الخارجة التعليمية : 
*مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية العسكرية ( بنين )  210  درجة .
* مدرسة  الخارجة الثانوية الصناعية بنات 140 درجة.  
*مدرسة المروة الثانوية التجارية 230  درجة ( بنين وبنات ) 
* مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية 200 درجة للبنين و 240 درجة للبنات .

تعليم الوادي الجديد: الانتهاء من جداول امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية

▪️إدارة الداخلة التعليمية: 
* مدرسة موط الصناعية للبنين 150 درجة 
* مدرسة موط الثانوية للبنات 140 درجة 
* مدرسة موط الثانوية التجارية 255 درجة بنين وبنات .
* مدرسة موط الزراعية 140 درجة بنين وبنات .

▪️إدارة الفرافرة التعليمية: 
* مدرسة الفرافرة الثانوية الصناعية المشتركة  200 درجة بنين و 230 بنات 
* مدرسة ابو بكر الصديق الثانوية الصناعية  220 للبنين و200  للبنات 
* مدرسة الفرافرة الثانوية الزراعية 140 درجة للبنين والبنات .

▪️إدارة بلاط التعليمية: 
* مدرسة بلاط الثانوية الزراعية 140 درجة للبنين والبنات

▪️إدارة باريس التعليمية: 
*مدرسة باريس الثانوية الزراعية 140 بنين و بنات.

هذا وقد تقرر بدء المرحلة الأولى من التنسيق الإلكتروني للصف الأول الثانوي( العام - والفني ) للعام الدراسي، اعتبارًا من غد الثلاثاء ٤ يوليو حتى السبت  ٢٢ يوليو ٢٠٢٣، من خلال الرابط التالي : https://tansiksec.emis.gov.eg////auth/login

إدارة الخارجة التعليمية الثانوية الصناعية الثانوية الزراعية الثانوي التعليم الفني الشهادة الإعدادية امتحانات الدور الثاني اللواء دكتور محمد الزملوط حافظ الوادي الجديد محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

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