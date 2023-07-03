تعليم الوادي الجديد: الانتهاء من جداول امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية

أعلن المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، عن الانتهاء من إعداد جداول امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023/2022 لطلاب الشهادة الإعدادية، وجميع صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي.

وقال إن امتحانات الدور الثانى سوف تبدأ وفق الخريطة الزمنية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثانى الثانوى في الفترة من 17 حتى 26 يوليو الجارى، فيما تبدأ امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية «عام ولغات» من الثلاثاء 25 يوليو وتنتهى الأربعاء 2 أغسطس.

وأشار عبدالعزيز إلى توفير مراجعات لطلاب الدور الثانى ووضع برنامج متكامل لرفع مستويات الطلاب قبيل انطلاق امتحانات الدور الثاني.