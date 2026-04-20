مؤسسة ساويرس تنعي ماريا هشام.. أيقونة الأمل التي قهرت السرطان

نعت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، الطالبة ماريا هشام وليم، الحاصلة على منحة ساويرس للتفوق لعام 2024، والتي وافتها المنية أمس الأحد، 19 أبريل، داخل الحرم الجامعي، إثر توقف مفاجئ في عضلة القلب.

مسيرة حافلة بالإصرار

التحقت ببرنامج البكالوريوس في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة، في شراكة أكاديمية متميزة مع كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (LSE)، مبرهنةً على أن طموحها لم تكسره التحديات الصحية التي واجهتها.

اشتهرت ماريا هشام وليم برحلتها الملهمة في مواجهة مرض سرطان العظام منذ نعومة أظفارها حيث لم تكتفِ ماريا بالانتصار على المرض جسدياً، بل حولت معاناتها إلى طاقة إيجابية منحت بها القوة للآخرين، حتى باتت رمزاً للصبر والأمل في المجتمع.

بصمة إنسانية

على الصعيد الإنساني، تركت ماريا أثراً لا يُنسى كأصغر سفيرة لمؤسسة "فاهم" للدعم النفسي، حيث كرست جزءاً من حياتها لدعم المحتاجين للدعم النفسي، لتكون خير مثال للشباب الملهم الذي يحول الألم إلى عطاء.

نعي وتقدير

وقد أعربت مؤسسة ساويرس عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيدة، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يمنح ذويها ومحبيها الصبر والسلوان.

إن رحيل ماريا هشام لا يمثل خسارة لأسرتها فحسب، بل هو فقدان لنموذج شاب كان يفيض أملاً وإصراراً، وستظل قصتها خالدة كدرس في الشجاعة والقدرة على مواجهة الصعاب.