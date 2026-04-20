محدش يركب وسيلة المواصلات دي | بيان عاجل من النقل للمواطنين

أصدرت وزارة النقل بياناً اعلامياً اليوم بشأن تكرار الحوادث المأساوية الناتجة عن ظاهرة قيام بعض المواطنين بركوب عربات النقل غير المخصصة لنقل الركاب، والتي تتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر وأشار بيان الوزارة الى خطورة هذه الظاهرة وضرورة مشاركة المواطنين في التوعية من مخاطرها.

وأوضح بيان الوزارة أنه رغم الحملات الإعلامية المكثفة التي تنفذها الوزارة لتوعية السادة المواطنين من مخاطر السلوكيات السلبية التي يرتكبها عدد من مستخدمي وسائل النقل والمواصلات ومنها هذه الظاهرة الا أنه مازال عدد من مستخدمي الطرق المصرية يقومون باستقلال هذه النوعية من العربات التي تتسبب في تعرض حياتهم وحياة الاخرين للخطر خاصة، و أن تجمع الأفراد على هذه العربات، سواء بالوقوف أو الجلوس في أماكن غير آمنة، يزيد من احتمالية السقوط أثناء السير أو التعرض لإصابات خطيرة وقد تصل إلى فقدان للحياة في حال وقوع تصادم أو توقف مفاجئ للمركبات . كما أن هذه العربات تفتقر إلى وسائل الأمان الأساسية مثل المقاعد المخصصة وأحزمة الأمان، مما يضاعف حجم الخطر الناتج عن هذه الظاهرة السلبية الخطيرة.

وأكدت الوزارة في بيانها على استمرار حملات التوعية الخاصة بالتصدي لهذه السلوكيات السلبية الخطيرة التي يرتكبها بعض مستخدمي وسائل النقل و المواصلات عبر كافة وسائل الإعلام ومناشدة السادة المواطنين بضرورة الالتزام باستخدام وسائل النقل الآمنة والمخصصة لنقل الركاب، وعدم الانسياق وراء هذه الممارسات الخطرة التي قد تنتهي بعواقب وخيمة وتتسبب في إزهاق للأرواح ، كما تدعو الوزارة قائدي المركبات خاصة سيارات ال4 / 1 نقل إلى ضرورة الالتزام بعدم استخدامها في غير الغرض المخصص لها حفاظًا على أرواح المواطنين .

وتتمنى وزارة النقل السلامة والأمان لكافة مستخدمي وسائل النقل والمواصلات، وتدعو الجميع إلى الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة حفاظًا على أرواحهم وأرواح الآخرين.