تحقيقات وملفات

ضر.به بعصاية واتكسر.ت جمجمته| والد الطفل وائل ضحية الاعتد.اء في الإسكندرية يروي تفاصيل صادمة

الطفل وائل محمد رفعت
رنا أشرف

اجتاحت استغاثات مؤثرة مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، في محافظة الإسكندرية بعدما نشر والد الطفل وائل محمد رفعت (11 سنة) تفاصيل تعرض نجله لاعتداء عنيف أثناء اللعب في الشارع، وكسر في الجمجمة في واقعة صادمة أثارت حالة واسعة من التعاطف والغضب، وسط مطالبات بسرعة التحقيق ومحاسبة المسؤول عن الحادث.

ابني دخل يلعب كورة.. رجعلي على سرير العمليات”.. والد الطفل وائل محمد رفعت يروي تفاصيل الاعتداء

في تصريحات مؤثرة، كشف والد الطفل الضحية وائل محمد رفعت (11 سنة) في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد تفاصيل اللحظات الأولى لتعرض نجله لاعتداء عنيف أثناء اللعب في الشارع، مؤكدًا أن الواقعة بدأت بشكل بسيط وانتهت بمأساة كادت تودي بحياة ابنه.

وقال الأب: “ابني كان بيلعب كورة في الشارع زي أي طفل، وأنا كنت في الشغل، فجأة جالي تليفون قالولي: وائل وقع واتنقل المستشفى”.

وأضاف:“جريت على طول على مستشفى الميري، ولما وصلت لقيت زحمة شديدة، واتصدمت لما شفت ابني غرقان في دمه ومش في وعيه”.


ضربة عصاية على الرأس.. لحظة سقوط الضحية

وأوضح والد الطفل أن الروايات في البداية حاولت تصوير الواقعة على أنها مجرد سقوط، قائلاً:“الناس الأول قالولي إنه وقع، لكن بعد كده عرفت الحقيقة، قالولي إن ولد اسمه أحمد سمكة صاحب ال 31 عاماً ضربه على دماغه بعصاية”.
وتابع الأب كاشفًا تفاصيل المشادة التي سبقت الاعتداء:
“الموضوع بدأ بخناقة بين الأطفال أثناء اللعب، والولد شتم ابني واتهمه بالغش، وبعدها نده عليه، وأخوه مسك ابني من صدره وفضل يشتمه هو وأمه، وابني رد عليه، فقام الولد ضربه بالعصاية على رأسه”.

وأشار إلى أن الضربة كانت قوية لدرجة أن نجله سقط فورًا على الأرض:“ابني وقع في الأرض ومكنش قادر يتحرك، واتنقل على المستشفى على طول”.

كسر في الجمجمة ودخول غرفة العمليات لساعات
 

وأكد الأب أن حالة نجله كانت حرجة للغاية، مضيفًا: “الدكاترة قالولي عنده كسر في الجمجمة، ودخل عمليات من الساعة 7 لحد 11 ونص بالليل، وربنا كرمنا بدكاترة مخ وأعصاب، وقالولي إن ابني اتكتب له عمر جديد لأن الخبطة كانت خطيرة جدًا”.

شلل في الذراع ومخاوف من مضاعفات دائمة

وأوضح أن الأطباء أجروا تدخلًا جراحيًا دقيقًا: “عملوله شريحة في المخ، ولحد دلوقتي ابني مش قادر ينطق ولا كلمة، وحالته حرجة جدا تحت الملاحظة، وكمان دراعه مش بيتحرك وبيحتاج علاج طبيعي”.

وكشف الأب عن تصرف المتهم عقب الواقعة، قائلاً:
“بعد ما ضربه، وسابه في الشارع وهرب، 

واختتم والد الطفل تصريحاته بمناشدة لتحقيق العدالة:
“أنا مش عايز غير حق ابني، ابني ضحية، وكان بيلعب زي أي طفل، واللي حصل له مش بسيط، ده هيأثر عليه طول عمره وممكن يحصله عاهة مستديمة". 
 

أحمد الملقب بسمكة المتهم 
كسر في الجمجمة اعتداء على طفل صغير اعتداء اثناء اللعب

