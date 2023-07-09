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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار نيسان صني موديل 2024 في السوق المصري | صور

نيسان صني
نيسان صني

تقدم شركة نيسان اليابانية، الكثير من السيارات داخل السوق العالمي والمحلي، ومنها النسخة "صني" موديل 2024، والتي تعد واحدة من أشهر سيارات السيدان داخل الشارع المصري، حيث يتم طرحها محليًا بسعر رسمي يبدأ من 485.400 جنيه، وعبر 4 فئات من التجهيزات.

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وفي هذا السياق، يقدم موقع "صدى البلد"، الأسعار الرسمية، وأبرز مواصفات السيارة نيسان صني موديل 2024 في السوق المصري. 

 نيسان صني

تضم السيارة نيسان صني 2024 عدد 2 من وسائد الحماية AIRBAGS بالناحية الأمامية، وفرامل ABS و EBD، مع زجاج كهربائي، ومرايات جانبية ذات تحكم كهربائي أيضا مدعومة بإشارات ضوئية، وقفل مركزي، بالإضافة إلى تجهيزات تضم حساسات ركن خلفية وكاميرا.

 نيسان صني

وتحتوي السيارة نيسان صني 2024 على نظام صوتي ترفيهي، وشاشة للفئات عالية التجهيز، ومقود حركة متعدد الوظائف، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، بالإضافة إلى مكيف هواء، وتستمد السيارة قوتها من محرك 4 سلندر، بقوة 108 أحصنة، سعة 1500 سي سي.

 نيسان صني

ويمكن للسيارة نيسان صني 2024 الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 180 كم/ساعة، واعتمادها على ناقل سرعات مانيوال للفئة الأولى مكون من 5 نقلات، وآخر أوتوماتيكي الأداء لباقي الفئات، جميعهم يعمل بتقنية الجر الأمامي للعجلات.

 نيسان صني

الأسعار الرسمية للسيارة نيسان صني في مصر بعد تقديم موديلات 2024 

 

الفئة الأولى مانيوال موديل 2024 بقيمة قدرها 485,400 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل 2024 بقيمة قدرها 516,500 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل 2024 بقيمة قدرها 537,000 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل 2024 بقيمة قدرها 551,000 جنيه.

 نيسان صني
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