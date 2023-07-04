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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث سعر لـ نيسان باثفيندر 2023 بالسعودية .. صور

نيسان باثفيندر موديل
نيسان باثفيندر موديل 2023

تقدم شركة نيسان عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، مجموعة من الطرازات القوية والمتنوعة داخل السوق السعودي، مثل فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV والكروس اوفر، ومنها النسخة باثفيندر موديل 2023.

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وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" مواصفات وسعر السيارة نيسان باثفيندر موديل 2023 في السعودية 

 نيسان باثفيندر موديل 2023

تأتي السيارة نيسان باثفيندر موديل 2023 بمحرك سداسي الاسطوانات "6 سلندر"، سعة 3500 سي سي، يتمكن من ضخ قوة قدرها 271 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 340 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي مع تقنية الجر الأمامي أو الرباعي للعجلات.

 نيسان باثفيندر موديل 2023

وتصل السرعة القصوى للسيارة نيسان باثفيندر موديل 2023 إلى 190 كيلومتر في الساعة، أما عن قدرات التسارع والانطلاق فيمكنها الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة من وضع السكون 0، خلال مدة زمنية تستغرق 8 ثواني.

 نيسان باثفيندر موديل 2023

وتأتي السيارة نيسان باثفيندر موديل 2023 باطلالة خارجية رياضية مميزة، تحتوي على جنوط ذات تصميم هندسي انيق، وواجهة مدببه ذات مصابيح حادة المظهر، واضاءة LED، و أنابيب العادم من الكروم، ومكابح ABS و EBD، ومساعد المكابح BA، وخاصية التحكم الديناميكي للثبات، ومثبت للسرعة، وحساسات حركة أمامية وخلفية، وكاميرا لسهولة التحكم، بالاضافة إلى حزمة من وسائل التحكم والرفاهية، وانظمة الحماية ايضا.

 نيسان باثفيندر موديل 2023

سعر السيارة نيسان باثفيندر موديل 2023 في السعودية 

 

تقدم السيارة نيسان باثفيندر موديل 2023 داخل السوق السعودي بقيمة سعرية تبدأ من 163,299 ريال.

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