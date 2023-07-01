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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نيسان صني موديل 2024 الآن في مصر .. اعرف بكام ؟

نيسان صني موديل 2024
نيسان صني موديل 2024

تظهر حاليًا بالسوق المصري النسخة نيسان صني موديل 2024، والتي تعد واحدة من اشهر السيارات التي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث يتم طرحها عبر 4 فئات من التجهيزات، وبسعر رسمي يبدأ من 485.400 ألف جنيه، مع الاحتفاظ بنفس التصميم الخارجي والقدرات الفنية والتقنية الخاصة بالموديلات السابقة.

سعر نيسان سنترا بعد طرح موديل 2024 في مصر .. صور

أحدث أسعار نيسان صني موديل 2024 في مصر .. صور

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية ومواصفات السيارة نيسان صني موديل 2024 بعد تقديمها بالسوق المصري.

نيسان صني موديل 2024 

مواصفات السيارة نيسان صني موديل 2024 

 

تأتي السيارة نيسان صني موديل 2024 بعدد 2 AIRBAGS لحماية المقاعد الأمامية، ومكابح مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، بالاضافة إلى قفل مركزي للابواب، مع امكانية فتح حقيبة التخزين وباب تانك البنزين من الداخل، إلى جانب زجاج كهربائي، وتجهيزات اخرى تتضمن حساسات ركن وكاميرا خلفية.

نيسان صني موديل 2024 

وتعتمد السيارة نيسان صني موديل 2024 على محرك 1500 سي سي، 4 سلندر، مع ناقل سرعات مانيوال للفئة الاولى وأوتوماتيكي للفئات الاخرى، بينما يتمكن محرك السيارة من انتاج 108 حصانا، و 134 نيوتن/متر من عزم الدوران.

نيسان صني موديل 2024 

وتضم السيارة نيسان صني موديل 2024 نظام صوتي ترفيهي من 4 مكبرات، ومكيف هواء، وتجهيزات تضم شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، ومقود حركة "مالتي فانشكن" يدعم الكثير من اوامر التحكم، بالاضافة إلى لوحة عدادات انيقة للفئة عالية التجهيزات، وسبويلر خلفي، جنوط رياضية.

نيسان صني موديل 2024 

تعرف على الاسعار الرسمية للسيارة نيسان صني موديل 2024 بالسوق المصري 

 

أول فئة مانيوال نيسان صني موديل 2024 بقيمة قدرها 485,400 جنيه.

ثاني فئة أوتوماتيك نيسان صني موديل 2024 بقيمة قدرها 516,500 جنيه.

ثالثة فئة أوتوماتيك نيسان صني موديل 2024 بقيمة قدرها 537,000 جنيه.

رابع فئة أوتوماتيك نيسان صني موديل 2024 بقيمة قدرها 551,000 جنيه.

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