نائب التجمع: التعليم الفني طريق مصر للتنمية ويجب مراقبة حضور الطلاب بالكاميرات

شارك النائب علاء عصام عضو مجلس النواب، أمين شباب حزب التجمع في حفل تكريم أوائل الشهادة الإعدادية من طالبات مدارس مركز البدرشين بالجيزة.

وقال عصام، إن مصر في حاجة للعمل علي تطوير التعليم الفني، لافتا الي العمل علي تنميه المجتمع وزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة وزيادة الإنتاج الزراعي يحتاج للأيدي العاملة الماهرة من خريجي التعليم الفني.

وأشار إلي، نسبة الحضور في المدارس غير مشجعة وهو الأمر الذي يستلزم اعادة الانضباط للمدارس، منوها بأن ضعف ميزانية التعليم ليس له علاقة بالاستهتار وعدم الحضور، مؤكدا أهمية وضع درجات علي نسبة الحضور والأنشطة الفنية والرياضية ويكون ذلك مثبت بالكاميرات ولا تقل هذه النسبة عن 30٪؜ في جميع المراحل الدراسية.

وأكد عصام، ضرورة عودة المسرح المدرسي والاهتمام بالعمل التطوعي لنشر قيم الحداثة والتفكير النقدي داخل المدارس وبين التلاميذ.