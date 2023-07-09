عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب التجمع: التعليم الفني طريق مصر للتنمية ويجب مراقبة حضور الطلاب بالكاميرات

جانب من مشاركة النائب
جانب من مشاركة النائب علام عصام ، للحفل

شارك النائب علاء عصام عضو مجلس النواب، أمين شباب حزب التجمع في حفل تكريم أوائل الشهادة الإعدادية من طالبات مدارس مركز البدرشين بالجيزة.

وقال عصام، إن مصر في حاجة للعمل علي تطوير التعليم الفني، لافتا الي العمل علي تنميه المجتمع وزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة وزيادة الإنتاج الزراعي يحتاج للأيدي العاملة الماهرة من خريجي التعليم الفني.

وأشار إلي، نسبة الحضور في المدارس غير مشجعة وهو الأمر الذي يستلزم اعادة الانضباط للمدارس، منوها بأن ضعف ميزانية التعليم ليس له علاقة بالاستهتار وعدم الحضور، مؤكدا أهمية وضع درجات علي نسبة الحضور والأنشطة الفنية والرياضية ويكون ذلك مثبت بالكاميرات ولا تقل هذه النسبة عن 30٪؜ في جميع المراحل الدراسية.

وأكد عصام، ضرورة عودة المسرح المدرسي والاهتمام بالعمل التطوعي لنشر قيم الحداثة والتفكير النقدي داخل المدارس وبين التلاميذ.

 

353443943_3430254907290181_6290929201081352395_n
353443943_3430254907290181_6290929201081352395_n
355353459_3430255103956828_5556571945060678127_n
355353459_3430255103956828_5556571945060678127_n
356404492_3430254800623525_5279485360253522805_n
356404492_3430254800623525_5279485360253522805_n
356408260_3430254813956857_5460338524050391207_n
356408260_3430254813956857_5460338524050391207_n
356706541_3430255150623490_3152278644269613333_n
356706541_3430255150623490_3152278644269613333_n
357468045_3430255130623492_4057481499342925763_n
357468045_3430255130623492_4057481499342925763_n
المدارس التعليم التعليم الفني حزب التجمع الانتاج الزراعي الصناعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جهاد جريشة يفجر مفاجأة بشأن طرد محمود صابر أمام المغرب

بوست من شوبير بعد تقدم فيوتشر على الزمالك

فرصة ذهبية.. كاف يقرب الزمالك من مجد تاريخي وكأس العالم للأندية.. تفاصيل

تعليق نارى من ميدو على فيديو رقص محمد صلاح مع أحمد سعد

سبب تأخر الأهلي في الإعلان عن صفقة إمام عاشور

الثعابين تغزو إيطاليا.. روما تتحول لمدينة الرعب مع انتشار الأفاعي في المنازل والسيارات والشوارع .. تفاصيل كاملة

خدوا بالكم .. الأرصاد تجدد تحذيرها من حالة البحر المتوسط اليوم الأحد

عباس شراقي يكشف 7 مغالطات في تصريحات إثيوبيا عن سد النهضة

موضوعات متعلقة

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. غلق حديقة الحيوان في الجيزة

جودة التعليم والإدارة| خبير يوضح تحديات تواجه المعاهد العليا الخاصة في مصر

ترشيحاتنا

غدا.. التربيع الثاني لآخر قمر في عام 1444هـ

سعر الذهب اليوم الأحد 9-7-2023

دعاء الذنب العظيم .. ملك الاستغفار شامل للتخلص من الذنوب والمتكرر

غرامة على تناول الآيس كريم في الشواطئ تثير الجدل بإيطاليا

هبوط غير مسبوق للأسمنت والحديد يتراجع.. ماذا يحدث بأسعار مواد البناء؟

خدمة قضايا الأمة.. وفد نيابي أردني يزور السعودية اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحسين الدورة الدموية والأداء.. فوائد غير متوقعة لـ البطيخ الأصفر والأحمر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من عين الجمل ؟

ثقافة أسيوط تحتفل بثورة 30 يونيو| صور

بملابس متشابهة.. زوجة محمد رمضان تخطف الأنظار برفقته من اليونان

فيديو

عمل حاجة مقرفة لما النور قطع.. إيمان العاصي تكشف تفاصيل اعتداء جارها عليها

فيديو فاجأ الجميع |عروسة لبست بدلة رقص شفافة وقلعت فستانها فى فرحها

للأغنياء.. حكاية جزيرة يونانية جمعت محمد صلاح واحمد سعد وساويرس ومحمد رمضان|فيديوجراف

الحياة جميلة.. رد مفاجئ من طليقة أحمد الفيشاوي لأحد متابعيها |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ