وسيم السيسي: المصريون الحاليون اتصال لأسلافهم القدماء

قال الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات، إنّ الهوية تعني عدة أمور، هي الجينات والأخلاق والسلوك والأعراف وغيرها، موضحًا: "المصري هو من يولد في مصر، والهوية لا تُعرف بلغة أو دين أو فترة احتلال"، مشيرًا إلى أن المصريين اتصال لأسلافهم المصريين القدماء من الناحية الجينية والأخلاقية، وإن حدثت بعض التغيرات نتيجة للغزوات التي مرت على مصر.

وأضاف وسيم السيسي، خلال حواره مع الإعلامية ليندا عبداللطيف، مقدمة برنامج "صباح جديد"، على قناة "القاهرة الإخبارية": "إذا كانت الهوية باللغة، نجد أن الأمريكيين لم يقولوا إن بلادهم اسمها الولايات المتحدة الإنجليزية لأنهم يتحدثون الإنجليزية، وإذا كانت الهوية بالدين لا يمكن أن نقول إن إيران أو تركيا أو إندونيسيا لأنهم مسلمون".

الهوية تكون بالأرض

وتابع عالم المصريات: "الهوية تكون بالأرض، أنت وُلدت على أرض مصري فأنت مصري لكل كل الحقوق وعليك الواجبات نفسها التي على أي إنسان وُلد في هذه الأرض".