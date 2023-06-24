وسيم السيسي : مصر هدمت في ثورة 30 يونيو جميع مخططات أعدائها

قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن ثورة 30 يونيو، حققت مقولة نابليون بونابرت، والتي تقول « قولي من يحكم مصر، أقول لك من يحكم العالم».

وأضاف وسيم السيسي خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، على قناة صدى البلد، أن مصر تتعرض لمجموعة من المؤامرات التي كانت تهدف لتقسيمها إلى 4 دويلات، مؤكدًا أن ثورة 30 يونيو نجحت في هدم هذا المخطط، كان يعد له منذ أكثر من 100 عام لتقسيم مصر.



وتابع: مصر نجحت في ثورة 30 يونيو بهدم جميع مخططات أعدائها، كما الغرب ذهل بما فعله الشعب والجيش من وحدة من أجل الحفاظ على هذه الوطن من التقسيم.



وأوضح وسيم السيسي، أنه لو بقى الإخوان في الحكم لتحولت مصر لدويلات صغيرة وتغلب عليها الطابع الطائفي، كما أن الإخوان كانوا ليحققوا مخططات أعداء الوطن في التفرقة بين أبناء الشعب.