وسيم السيسي: مصر تصدت للكثير من المخططات في 30 يونيو

قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن مصر تصدت للكثير من المخططات التى كانت مرسومة لسقوطها فى 30 يونيو ، موضحا أن الانجليز كانوا يرون أن الخلافة العثمانية وروسيا القيصرية لا بد أن يسقطا، وكان ذلك تمهيدا لقيام إسرائيل، كانوا يرغبون في إسقاط مصر وسوريا والعراق، وكانوا يرون أن مصر يصعب تفتيتها لأنها بمثابة كتلة صعبة.

30 يونيو





وأضاف وسيم السيسي، خلال لقاء له ببرنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر فضائية "الحياة " أن نابليون بونابارت، قال في إحدى كلماته عن مصر، إن من يحكم هذا البلد، يحكم العالم، منوها بأنه لم يكن يصدق ما قاله القائد الفرنسي، واكتشفت أنه كان لديه رؤية، لأن مصر فى 30 يونيو، غَيرت العالم.



وأشار "عالم المصريات" إلي أن أحد رؤساء وزراء إنجلترا تحدث عن قناة السويس ومضيق هرمز وجبل طارق، ودعا 7 وفود دول أوروبية، وأخبرهم بأن هناك منطقة ثرية وغنية للغاية، وهذه المنطقة إذا استقرت تقدمت وإذا تقدمت حكمتنا، وكان يقصد منطقة الشرق الأوسط ".



وتابع: "الكثير حاول أن يجعل في مصر دويلات قائمة على أسس دينية، ولكن رؤوسهم تحطمت على مصر الصلبة، ومصر تصدت لذلك المخطط في 30 يونيو".