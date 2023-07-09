وسيم السيسي: الخريطة الجينية للمصريين ترجع لأسرة توت عنخ آمون.. تفاصيل

قال الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات، إنّ الخريطة الجينية للمصريين ترجع لأسرة توت عنخ آمون، مشيرًا إلى أن المصريين الحاليين يتبعون عادات وتقاليد المصريين القدماء إلى حد كبير، مثل زيارة الموتى في أول أيام العيد، فعندما قسمت مصر السنة إلى 360 يوما بواقع 12 شهرا، كان هناك 5 أيام أعياد، وكان اليوم الأول هو عيد أوزوريس، وكان يزور المصريون أحباءهم الذين رحلوا عن دنيانا وهو ما يفعله المصريين في العصر الحديث.

وأضاف وسيم السيسي، خلال حواره مع الإعلامية ليندا عبداللطيف، مقدمة برنامج "صباح جديد"، على قناة "القاهرة الإخبارية": "هناك الاهتمام بمناسبة الأربعين، حيث كان يحتفل المصريون القدماء بعد التحنيط بـ40 يوم، ولدينا عيد الربيع (شم النسيم)، وغيرها من الأشياء الكثيرة، ولازالت مصر تعيش فينا بطبائعها وعاداتها".

نفس أخلاق المصريين القدماء



وتابع عالم المصريات: "أخلاق المصريين القدماء نفس أخلاق المصريين حاليا فنحن لسنا شعبا دمويا ونحمل جينات السلام، ويكفي أن أول معاهدة سلام في تاريخ البشرية كانت معاهدة قادش بواسطة رمسيس الثاني".

