وسيم السيسي: فكر الرئيس حضاري وعميق وسابق لزمانه.. ومصر لديها أعظم تاريخ

قال الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي عنده وعي كبير جدا، مشيرًا إلى أن فكره حضاري وعميق وسابق لزمانه وكأنه كان يقرأ ما كتبه مفكر يوناني عندما انتصرت اليونان على اسبرطة، الذي قال "هزمناهم ليس حين غزوناهم بل حين أنسيناهم تاريخهم وحضارتهم".

وأضاف وسيم السيسي، خلال حواره مع الإعلامية ليندا عبد اللطيف، مقدمة برنامج "صباح جديد"، على قناة "القاهرة الإخبارية": "مصر لديها أعظم تاريخ وحضارة، وطالما نسيناها سنكون مهزومين، ولن يعود لمصر وجهها الحضاري إلا إذا عادت لتاريخها العظيم".

وتابع عالم المصريات: "عمدة برلين حاليا قالت: كيف من الممكن أن يكون شكل العالم الآن لو لم تقم الحضارة المصرية القديمة؟ ومن قبلها عالم مصريات بريطاني قال: نحن في حاجة إلى قرنين من الزمان حتى نصل إلى هذا المستوى الرفيع من الحضارة الإنسانية".

حفل نقل المومياوات

وأوضح: "كيف يكون لدينا حضارة بهذا الشكل يتحدث العالم كلها عنها، ونحن نبتعد عنها؟ وفي المؤتمر الاقتصادي لعام 2014 كان مفتاح الحياة هو الرمز، فالضلع الأفقي هو السماء والضلع الرأسي هو الأرض، وشهدت مصر في عهده حفل نقل المومياوات، ثم مؤتمر الكباش في الأقصر، وكل ذلك تعميق للهوية المصرية".

