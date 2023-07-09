رئيس برلمانية مصر الحديثة يطالب بمزيد من التعديلات على قانون الاستثمار

أعلن النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، الموافقة علي مشروع قانون الاستثمار مطالبا الحكومة بمزيد من التعديلات علي قانون الاستثمار لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمار، مؤكدا أهمية تضافر كافة الجهود بين الجهات المعنية لتحفيز الاستثمار، لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية.

وعلق البرلماني علي تغيب رئيس هيئة الاستثمار عن حضور اجتماعات لجنة الشؤون الاقتصادية عند مناقشتها مشروع القانون، قائلاً: "يبدو أنه شغال في واد والحكومة في وادي أخر"، ليؤكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب بتأكيده أن رئيس الهيئة كان في مهمة بالخارج ،واحيط علما، بضرورة حضور احد نوابه في اللجان المعنية مستقبلا.

فيما وصف النائب محمد الوحش مشروع القانون، بأنه طوق نجاه للاستثمار، إلا أن الحكومة في جعبتها اطواق أخري لتشجيع القطاع الخاص، الذي يجب أن يقود قاطرة التنمية الاقتصادية.

وشدد "الوحش" علي أهمية تشجيع القطاع الخاص لا سيما وأن العبارات الرنانة التي ترددها الحكومة حول جذب الاستثمار وتحقيق الشفافية ليس لديها دلائل علي الأرض، قائلا: "أصبح حال القطاع الخاص من عدم، ويتنفس من تحت الماء".