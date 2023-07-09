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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 171 ألف 617 طن من القمح لمخازن الغربية بنسبة 98.4%

توريد القمح في الغربية
توريد القمح في الغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية استمرار العمل بمواقع التخزين داخل الشون والصوامع لاستقبال محصول القمح المحلي، حيث تم اليوم استلام ٤٩ طن من القمح المحلي موزعة ما بين ٢٢.٧ طن من البنك الزراعي ٢٦.٣ طن من شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا ، ليصل بذلك إجمالي ما تم توريده إلى ١٧١ ألف ٦١٧ طن من القمح المحلي بإجمالي نسبة ٩٨.٤% من المستهدف.

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ووجه رحمي باستمرار تقديم الدعم لكافة المزارعين لاستلام محصول القمح داخل الجمعيات الزراعية ومواقع التخزين المنتشرة داخل مراكز المحافظة الثمانية، والبالغ عددها ٢٢ موقع تخزين.

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وفي سياق متصل وجه المحافظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الوحدات المحلية ومباحث التموين باستمرار حملات الرقابة والتفتيش على كافة الجهات التي تستخدم القمح المحلي بشكل مخالف للقانون.

التجارة الداخلية التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الصوامع الزراعية الجمعيات الزراعية

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