تحاول السيطرة على الضفة الغربية.. مندوب فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل فشلت في جنين.. ومقاومة الاحتلال مكفولة بالقانون الدولي

حل السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، ضيفا على الإعلامي جمال عنايت، ببرنامج "ثم ماذا حدث"، المُذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية.



ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

مندوب فلسطين بالجامعة العربية: مقاومة الاحتلال الإسرائيلي مكفول بالقانون الدولي

قال السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، إن الاحتلال الإسرائيلى يدعي أنه يتخوف دائما من أن تتحول جنين إلى غزة، أو تتحول غزة إلى نابلس كنقطة تجمع لمواجهة الاحتلال والتصدي له، وهذا ليس فقط سوى إدعاء باطل لمحاربة الشعب الفلسطيني، ويتخذه ذريعة للهجوم على الفلسطينيين والقضاء على أي فكرة لمقاومة هذا الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف «العكلوك»، أن قوات الإحتلال الإسرائيلي هاجمت مؤخرا مدينة نابلس للقضاء على فكرة عرين الأسود، كفكرى لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، فإسرائيل بالنسبة لها قد تقوم بمهاجمة رام الله وبيت لحم وأيضًا الخليل وكافة المدن الفلسطينية، « ونحن نعلم تماما جرى حصار أريحة لأسابيع طويلة، وهي ضمن فكرة القضاء على المشروع الوطني الفلسطيني».



مندوب فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل فشلت بامتياز في تحقيق أهدافها بجنين.. فيديو

قال السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، إنه رغم العدوان الإسرائيلي الذي استمر أكثر من 30 ساعة على مخيم جنين، شاركت فيه مئات الآليات الإسرائيلية، والدبابات والآليات وأيضا شاركت فيه لأول مرة منذ 20 عاماً طائرات إسرائيلية مهاجمة قصفت مواقع فلسطينية كما حدث في عام 2002 في اجتياح مخيم جنين.

وأضاف أن إسرائيل تعمدت تخريب البنية التحتية في جنين، واستهداف وقتل لأبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنه إذا نظرنا في الأهداف الأخير من وراء العملية الإسرائيلية فمن الممكن التأكيد بأن الهدف الإسرائيلي من العملية فشل بامتياز.

العكلوك: إسرائيل ضربت عرض الحائط بشروط عضويتها في الأمم المتحدة.. فيديو

قال السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، إن إسرائيل دولة غير ملتزمة بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يجعلنا نشكك في استحقاقها للعضوية.

ولفت إلى أن إسرائيل وافقت على قرار تقسيم فلسطين، وكانت عضويتها بالأمم المتحدة مشروطة بأن تقبل بالدولة الفلسطينية الأخرى، لكن إسرائيل الآن، تضرب بعرض الحائط شروط عضويتها وميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على عدم جواز الاستحواذ على أراضي الآخر بالقوة.

مندوب فلسطين يطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في انتهاكات إسرائيل.. فيديو

قال السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، إن المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية، وصلت لنتيجة عبر الإجراءات والمحكمة، إلى أن هناك أسس معقولة أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في فلسطين، ويجب فتح تحقيق، وبالفعل قبل عامين في مارس 2021 فتحت المدعية العامة تحقيقًا جنائيًا في جرائم إسرائيل.

وطالب العكلوك، المدعي العام الحالي للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، باستكمال التحقيق.

وأردف: "هناك ازدواجية، لكن نتمنى في يوم من الأيام، توضع الأمور في نصابها، الملف يكبر والجرائم تكبر كل الجرائم موثقة فلسطينيا ودوليا، ونطالب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أن يقوم بدوره كما قام بدوره في أوكرانيا، لاستكمال التحقيق الدولي".

مندوب فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل تحاول السيطرة على الضفة الغربية.. فيديو

قال السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، إن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني خاصة مؤخرا على مخيم جنين كان غاشمًا، فالحكومة الإسرائيلية الحالية هي الأكثر تطرفًا في تاريخ دولة الاحتلال وتحتوي على عناصر مصنفة إرهابيا مثل بن غفير، مؤكدًا أن إسرائيل تريد القضاء على المشروع الوطني والنضال الوطني الفلسطيني.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يريد إخضاع مخيم جنين، والقضاء على المقاومة الفلسطينية في جنين، من أجل السيطرة على الضفة الغربية، مستشهدا بحديث رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أعلن منذ أيام قليلة أنه سيحارب قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية.