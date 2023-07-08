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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مندوب فلسطين يطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في انتهاكات إسرائيل.. فيديو

صدى البلد

قال السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، إن المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية، وصلت لنتيجة عبر الإجراءات والمحكمة، إلى أن هناك أسس معقولة أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في فلسطين، ويجب فتح تحقيق، وبالفعل قبل عامين في مارس 2021 فتحت المدعية العامة تحقيقًا جنائيًا في جرائم إسرائيل.

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وطالب العكلوك، خلال حواره في برنامج «ثم ماذا حدث؟»، الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، ويعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، المدعي العام الحالي للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، باستكمال التحقيق.

 

وأردف: "هناك ازدواجية، لكن نتمنى في يوم من الأيام، توضع الأمور في نصابها، الملف يكبر والجرائم تكبر كل الجرائم موثقة فلسطينيا ودوليا، ونطالب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أن يقوم بدوره كما قام بدوره في أوكرانيا، لاستكمال التحقيق الدولي".

مندوب فلسطين إسرائيل فلسطين الإعلامي جمال عنايت الدول العربية الجنائية الدولية

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