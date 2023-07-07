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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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مندوب فلسطين بالجامعة العربية: مقاومة الاحتلال الإسرائيلي مكفول بالقانون الدولي

مهند العكلوك
مهند العكلوك

قال السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، إن الاحتلال الإسرائيلى يدعي أنه يتخوف دائما من أن تتحول جنين إلى غزة، أو تتحول غزة إلى نابلس كنقطة تجمع لمواجهة الاحتلال والتصدي له، وهذا ليس فقط سوى إدعاء باطل لمحاربة الشعب الفلسطيني، ويتخذه ذريعة للهجوم على الفلسطينيين والقضاء على أي فكرة لمقاومة هذا الاحتلال الإسرائيلي.

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وأضاف «العكلوك»، خلال حواره في برنامج «ثم ماذا حدث؟»، الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، ويعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن قوات الإحتلال الإسرائيلي هاجمت مؤخرا مدينة نابلس للقضاء على فكرة عرين الأسود، كفكرى لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، فإسرائيل بالنسبة لها قد تقوم بمهاجمة رام الله وبيت لحم وأيضًا الخليل وكافة المدن الفلسطينية، « ونحن نعلم تماما جرى حصار أريحة لأسابيع طويلة، وهي ضمن فكرة القضاء على المشروع الوطني الفلسطيني».

أوضح مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو وحكومته لا يريدون أن تقام دولة فلسطينية في الضفة الغربية، ويقومون بأي ذريعة للقيام بعمليات أمنية للقضاء على المقاومين، «المقاومة مكفولة بالقانون الدولي، مقاومة الاحتلال الإسرائيلي مكفولة بالقانون الدولي، لأن الاحتلال غير قانون وتحول لاستعمار استيطاني مستمر إلى الأبد».

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