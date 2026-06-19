إمام عاشور مطلوب في وست هام يونايتد بعد تألقه المونديالي

كشف الإعلامي سيف زاهر، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، عن اهتمام نادي وست هام يونايتد الإنجليزي بالتعاقد مع إمام عاشور، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، بعد المستويات المميزة التي يقدمها مع "الفراعنة" في كأس العالم 2026.

ووفقًا لما نقله سيف زاهر عن موقع Football League World الإنجليزي، فإن إدارة وست هام تتابع إمام عاشور عن قرب، بعدما لفت الأنظار بأدائه اللافت خلال البطولة، خاصة في مواجهة منتخب بلجيكا، التي قدم خلالها مستوى مميزًا وكان أحد أبرز نجوم اللقاء.

وأشار التقرير إلى أن الأداء الذي يقدمه إمام عاشور في المونديال عزز من اهتمام النادي الإنجليزي بضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة، في ظل قدرته على اللعب في أكثر من مركز داخل خط الوسط، إلى جانب امتلاكه إمكانيات بدنية وفنية كبيرة.

ويواصل إمام عاشور تقديم مستويات قوية مع منتخب مصر في كأس العالم، ليصبح محط أنظار عدد من الأندية الأوروبية، في وقت يسعى فيه لمواصلة التألق مع "الفراعنة" خلال مشوار البطولة.