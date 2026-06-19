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تفاعل مباشر واستجابة للشكاوى.. محافظ أسوان يوجه بوضع حلول تنفيذية لتحسين الخدمات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تفاعل مباشر واستجابة للشكاوى.. محافظ أسوان يوجه بوضع حلول تنفيذية لتحسين الخدمات

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان مسئولى الأجهزة التنفيذية بسرعة التدخل الميدانى وإتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أى معوقات ، مع وضع حلول عاجلة ومستدامة تساهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم .

ويأتي ذلك فى ظل المتابعة اليومية لمطالب المواطنين والتفاعل المباشر مع الشكاوى والمطالب الجماهيرية بمختلف قطاعات العمل العام ، وتنفيذاً لمستهدفات رؤية أسوان 2040.

متابعة تطوير ودعم القطاع الصحى :

تابع محافظ أسوان جهود الإرتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين ، حيث من المقرر تشغيل وحدة العليقات الصحية بمركز كوم أمبو منتصف شهر يوليو المقبل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ، وذلك بعد الإنتهاء من أعمال الإحلال والتجديد وتجهيز الوحدة بالفرش الطبى وغير الطبى ، بجانب الإنتهاء من إعداد وتجهيز القوى البشرية اللازمة للتشغيل ، بما يضمن تقديم خدمة صحية متكاملة لأهالى القرية والمناطق المحيطة .

كما تم متابعة موقف العمل بوحدة طب أسرة فطيرة بمركز كوم أمبو والتى تخدم نحو 8154 نسمة ، حيث تم دعمها بالكوادر الطبية والتمريضية اللازمة لتقديم خدمات الكشف الطبى ، وطب الأسنان ، والطوارئ ، وتنظيم الأسرة ، ومتابعة الأطفال والتطعيمات ، والعيادات الخارجية ، بالإضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة لضمان إستمرار تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة .

متابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى :

تم التعامل الفورى مع مشكلة وجود تجمعات مياه داخل فناء المعهد الأزهرى بقرية نجع هلال بمركز إدفو من خلال أعمال الشفط باستخدام غاطس داخلى ، وذلك فى إطار سرعة الإستجابة للمشكلات الطارئة والحفاظ على سلامة المواطنين والمنشآت .

كما تمت متابعة معدلات تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرية البحيرة التابعة للرديسية بحرى ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، والذى يضم محطات رفع وشبكات إنحدار وخطوط طرد ، حيث بلغت نسب التنفيذ 100% فى مختلف مكوناته ، وجارى إستكمال إجراءات التسليم للجهات المختصة تمهيداً لدخول المشروع الخدمة ، بما يحقق طفرة فى مستوى الخدمات المقدمة لأهالى القرية والقرى المجاورة .

رفع كفاءة الطرق ودعم السيولة المرورية :

تم التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى بشأن أعمال الصيانة العاجلة لكوبرى المحاميد بمركز إدفو وكوبرى الشيخ عيسى بمدينة أسوان ، وذلك ضمن خطة رفع كفاءة وصيانة الكبارى ، مع متابعة توفير الإعتمادات المطلوبة لتنفيذ الأعمال وفقاً للمقايسات الفنية .

كما تجرى متابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق إدفو / الشراونة بطول 40 كم ، حيث يتم تنفيذ المرحلة الأولى بطول 15 كم بواسطة الهيئة العامة للطرق والكبارى ، على أن يتم إستكمال باقى المسافة عقب الإنتهاء من أعمال المرافق العامة ، بما يساهم فى رفع كفاءة الطريق وتحسين مستوى الأمان لحركة المواطنين والمركبات .

تحسين منظومة النظافة والخدمات اليومية :

تتواصل أعمال تطهير شبكات الصرف الصحى داخل مدينة أسوان ، مع استمرار المتابعة الدورية لمرافق البنية الأساسية ، بما يضمن الحفاظ على كفاءة التشغيل ومنع أى مشكلات تؤثر على المواطنين .

كما يتم تنظيم حركة مرور النقل الثقيل داخل المدن من خلال تحديد مواعيد دخول المركبات ، حيث تم منع دخول العربات المتحركة من الغرب للشرق خلال ساعات النهار والسماح بها ليلاً من الساعة التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحاً ، مع تركيب لوحات إرشادية لتنظيم الحركة وتحقيق السيولة المرورية .

الخلاصة :

وتأتى هذه الجهود فى إطار توجيهات محافظة أسوان المستمرة بسرعة الإستجابة لمطالب المواطنين ، وتعزيز كفاءة الجهاز التنفيذى ، والإرتقاء بمستوى الخدمات العامة ، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040 .

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