تحذير عاجل للمواطنين.. طريقة سريعة لكشف أرقام الهاتف المسجلة بالرقم القومي

لم يعد امتلاك خط هاتف محمول مجرد وسيلة للتواصل، فقد يتحول الرقم المسجل باسم شخص إلى مسؤولية قانونية إذا تم استخدامه دون علم صاحبه.

وبينما أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من معرفة جميع الخطوط المرتبطة بالرقم القومي، أعادت واقعة طالب صدر بحقه حكم غيابي في قضية مخدرات بسبب خط مسجل باسمه فتح باب التساؤلات حول أهمية مراجعة بيانات خطوط المحمول والتأكد من عدم وجود أرقام غير معروفة قد تعرض أصحابها لمواقف خطيرة.

طريقة معرفة عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة

خدمة «أرقامي» عبر تطبيق My NTRA

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إتاحة خدمة «أرقامي» من خلال تطبيق «My NTRA»، والتي تتيح للمستخدم معرفة عدد الخطوط وأرقام الهواتف المسجلة باسمه باستخدام الرقم القومي.

هاتف

وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود الجهاز لتنظيم سوق الاتصالات وحماية المستخدمين، خاصة أن تسجيل أي خط جديد يتطلب استخدام الرقم القومي الخاص بصاحبه وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.

خطوات الاستعلام عن الخطوط المسجلة بالرقم القومي

يمكن للمواطن معرفة جميع الخطوط المسجلة باسمه من خلال اتباع الخطوات التالية:

تحميل تطبيق «My NTRA» من خلال متجر جوجل بلاي أو آب ستور.

إنشاء حساب جديد وإدخال البيانات المطلوبة للتسجيل.

تسجيل الدخول إلى التطبيق.

اختيار «خدمات الأفراد» من القائمة الرئيسية.

الضغط على خدمة «أرقامي».

إدخال الرقم القومي في المكان المخصص.

تظهر بعد ذلك جميع الخطوط المسجلة باسم صاحب الرقم القومي لدى شركات الاتصالات المختلفة داخل مصر.

وتوفر الخدمة وسيلة سريعة وآمنة للتحقق من ملكية الخطوط المسجلة باسم المستخدم، بما يساعد على اكتشاف أي أرقام غير معروفة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود خطوط لا تخص صاحب الرقم القومي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير خدمات الاتصالات، بما يضمن حماية بيانات المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات الإلكترونية بصورة أكثر سرعة وكفاءة.

خط محمول يورط طالبًا في قضية مخدرات

وأثارت رواية طالب بكلية الحاسبات والمعلومات من أبناء مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما كشف في مقطع فيديو متداول تفاصيل أزمة قانونية معقدة انتهت بصدور حكم غيابي ضده بالسجن المؤبد، رغم تأكيده وأسرته عدم وجود أي صلة له بالقضية محل الاتهام.

بداية الأزمة.. خط محمول باسم الطالب

وقال الشاب، ويدعى عمرو، إن الواقعة تعود إلى عدة سنوات، عندما وافق على استخراج خط هاتف محمول باسمه وبياناته الشخصية بناءً على طلب أحد أصدقائه، لمساعدة شقيقة الأخير التي كانت تعمل بإحدى شركات الاتصالات لتحقيق المستهدفات المطلوبة في عملها.

وأوضح أنه لم يستخدم الخط مطلقًا بعد استخراجه، ولم يقم بتركيبه في أي هاتف، معتقدًا أن الأمر انتهى عند هذا الحد دون أي تبعات قانونية.

ظهور الخط في قضية مخدرات

وأضاف أن الصدمة جاءت بعد علمه بصدور حكم غيابي بالسجن المؤبد ضده، عقب ظهور الخط المسجل باسمه ضمن التحقيقات الخاصة بقضية ضبط شحنة كبيرة من المواد المخدرة، تم إحباط محاولة تهريبها داخل سيارة نقل محملة بالبصل بالقرب من نفق الشهيد أحمد حمدي.

وأشار إلى أن أسرته فوجئت بربط اسمه بالقضية، رغم عدم علمه أو ارتباطه بأي نشاط يتعلق بالخط أو بالمتهمين في الواقعة.

تسليم النفس وإعادة الإجراءات

وأكد الطالب أنه بادر فور علمه بالحكم إلى تسليم نفسه للجهات المختصة، وطلب إعادة إجراءات المحاكمة، مستندًا إلى وثائق وأدلة رسمية تفيد بعدم وجوده في موقع الواقعة وقت حدوثها، إلى جانب انتفاء أي صلة تجمعه بالمتهمين أو المضبوطات.

وأوضح أن أسرته وفريق الدفاع يواصلان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة فحص القضية أمام المحكمة المختصة، أملًا في إثبات براءته وإلغاء الحكم الصادر بحقه.

التمسك بالبراءة ومطالبات بالتحقيق

وشدد الشاب على تمسكه الكامل ببراءته وثقته في نزاهة القضاء المصري، معربًا عن قلقه من تأثير القضية على مستقبله الدراسي وحياته المهنية، مطالبًا بإعادة التدقيق في جميع ملابسات القضية للوصول إلى الحقيقة.

تفاعل واسع وتحذيرات للمواطنين

وأثارت الواقعة موجة كبيرة من التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب عدد كبير من المستخدمين بضرورة التحقق من تفاصيل القضية وضمان حصول الشاب على حقه القانوني كاملًا، كما دعت التعليقات إلى ضرورة حرص المواطنين على مراجعة الخطوط المسجلة بأسمائهم لتجنب أي مشكلات قانونية مستقبلًا.