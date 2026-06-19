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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية بالإسكندرية 2026

أوائل الاعدادية
أوائل الاعدادية
أحمد بسيوني

اعتمد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025 / 2026، حيث بلغت نسبة النجاح 74.5 %، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 109783 طالباً وطالبة، حضر منهم 108352 طالباً وطالبة، فيما وصل عدد الطلاب الحاصلين على نسبة  50% فأكثر إلى 81749 طالباً وطالبة، وذلك بحضور الدكتور/ عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

عدد الطلاب الحاصلين على الدرجة النهائية (280 درجة) 

وأكد محافظ الإسكندرية أن عدد الطلاب الحاصلين على الدرجة النهائية (280 درجة) بلغ 10 طلاب، متصدرين قائمة أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، مشيداً بهذا الإنجاز المتميز الذي يعكس جدية الطلاب وتفوقهم، ومؤكداً حرص المحافظة على دعم ورعاية النماذج المتفوقة باعتبارهم نواة لمستقبل واعد، لافتًا إلى أنه أجرى اتصالات هاتفية بالطلاب الأوائل لتهنئتهم بهذا التفوق المشرف وتحفيزهم على مواصلة النجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وفي سياق متصل؛ هنأ محافظ الإسكندرية جميع الطلاب الناجحين، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح في مختلف مراحلهم التعليمية المقبلة، كما وجه الشكر لأولياء الأمور على جهودهم المبذولة ودورهم في دعم أبنائهم وتحفيزهم على التفوق، مؤكدًا أهمية الاستمرار في هذا النهج للحفاظ على النجاح وتحقيق المزيد من التميز.

ومن جانبه، أوضح الدكتور/ عربي أبو زيد، أنه تم إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية عبر الموقع الإلكتروني:

 https://alex-edu.com/nat/

وأشار أبو زيد إلى أن باب التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية سيُفتح اعتبارًا من يوم الأثنين الموافق 22 يونيو 2026، ولمدة 15 يوماً .

الاسكندرية الاعدادية نتيجة ظهرت رابط

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