بعد تألقه أمام بلجيكا.. مرموش يفرض نفسه بين نخبة المراوغين في مونديال 2026

واصل عمر مرموش، نجم منتخب مصر، لفت الأنظار في كأس العالم 2026، بعدما حجز مكانه ضمن قائمة أفضل المراوغين في البطولة عقب انتهاء الجولة الأولى، بفضل الأداء المميز الذي قدمه أمام بلجيكا.

مرموش ضمن الكبار

وكشفت صحيفة Foot Africa أن مرموش نجح في تنفيذ 4 مراوغات ناجحة خلال المباراة الافتتاحية، ليحتل المركز الثامن في ترتيب أكثر اللاعبين نجاحًا في المراوغات، متساويًا مع عدد من أبرز نجوم المونديال.

ديالو في الصدارة

وتصدر الإيفواري أماد ديالو، جناح مانشستر يونايتد، القائمة، برصيد 6 مراوغات ناجحة، متفوقًا على المكسيكي جوليان كينيونيس، والكوري الجنوبي كانج إن لي، ولاعب كوراساو تاهيث تشونج، الذين سجل كل منهم 5 مراوغات.

خطورة هجومية مستمرة

وأكد وجود مرموش في القائمة، دوره المؤثر مع منتخب مصر خلال مواجهة بلجيكا، حيث شكل مصدر إزعاج دائم لدفاعات المنافس؛ بفضل سرعته الكبيرة، وقدرته على تجاوز المدافعين في المواجهات الفردية.

أفضل 10 مراوغين بعد الجولة الأولى

1- أماد ديالو (ساحل العاج) – 6 مراوغات.

2- جوليان كينيونيس (المكسيك) – 5 مراوغات.

3- كانج إن لي (كوريا الجنوبية) – 5 مراوغات.

4- تاهيث تشونج (كوراساو) – 5 مراوغات.

5- يان ديوماندي (ساحل العاج) – 4 مراوغات.

6- جمال موسيالا (ألمانيا) – 4 مراوغات.

7- كريستيان بوليسيتش (الولايات المتحدة) – 4 مراوغات.

8- عمر مرموش (مصر) – 4 مراوغات.

9- عز الدين أوناحي (المغرب) – 4 مراوغات.

10- سيرجينيو ديست (الولايات المتحدة) – 4 مراوغات.