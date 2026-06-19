مونديال 2026.. طاقم تحكيم مصري لـ إدارة مباراة الأرجنتين والنمسا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أسماء طاقم الحكام الذي سيدير المواجهة المنتظرة بين منتخبي الأرجنتين والنمسا، في الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

وأسندت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إدارة مباراة الأرجنتين والنمسا إلى طاقم حكام مصري يقوده حكم الساحة الدولي أمين عمر ، ويعاونه محمود أبو الرجال مساعد أول، وأحمد حسام طه مساعد ثان، بجانب أليخاندرو هيرنانديز حكم رابع، ودييجو سانشير حكم مساعد احتياطي.

وأدار الطاقم المصري مباراة ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات جمعت منتخبي كوريا الجنوبية والتشيك، كما تم تعيين أمين عمر حكما رابعا في مباراة النرويج والعراق وهي المباراة ذاتها التي تواجد فيها محمود أبو الرجال كمساعد حكم احتياطي.

واختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، أمس، الحكم الدولي المصري محمود عاشور، حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو في لقاء البرازيل وهايتي ضمن منافسات كأس العالم 2026.

ويتكون طاقم تحكيم اللقاء من: الإسباني أليخاندرو خوسيه هيرنانديز حكمًا للساحة ويعاونه كل من: نارانجو بيريز خوسيه إنريكي مساعدًا أول وسانشيز دييجو مساعدًا ثانيًا وشاير ساندرو حكمًا رابعًا وستيفان دي ألميدا حكمًا احتياطيًا وديل سيرو جراندي كارلوس حكمًا لتقنية الفيديو وديلاجودي ويلي حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو والمصري محمود عاشور حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو.

ومن المقرر إقامة اللقاء صباح يوم السبت 20 يونيو الحالي، الساعة الثالثة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة، على استاد فيلادلفيا بمدينة فيلادلفيا الأمريكية، ضمن مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم التي تستضيفها مشاركة أمريكا وكندا والمكسيك.