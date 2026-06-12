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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

لقطة مثيرة.. لماذا طلب أمين عمر من لاعب التشيك تغيير قميصه؟

أمين عمر
أمين عمر

واصل منتخب كوريا الجنوبية انطلاقته القوية في بطولة كأس العالم 2026 بعدما حقق فوزًا مثيرًا على نظيره التشيكي بنتيجة 2-1، في مواجهة شهدت تقلبات كبيرة في أحداثها وأدارها طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم الدولي أمين عمر

جاء الانتصار الكوري بعد ريمونتادا ناجحة، حيث قلب الفريق تأخره بهدف إلى فوز ثمين منحه أول ثلاث نقاط في مشواره بالمونديال.

مباراة كوريا الجنوبية والتشيك

شهدت المباراة بداية قوية من منتخب التشيك الذي نجح في التقدم خلال الشوط الأول مستغلًا إحدى الفرص الهجومية، ليضع المنتخب الكوري تحت الضغط مبكرًا، إلا أن لاعبي كوريا الجنوبية أظهروا شخصية قوية في النصف الثاني من اللقاء.

ونجح لاعبي كوريا الجنوبية في فرض سيطرتهم على مجريات اللعب، قبل أن يسجلوا هدف التعادل ثم هدف الفوز وسط محاولات تشيكية للعودة إلى المباراة.

وتُعد هذه المباراة واحدة من أبرز المواجهات في الأيام الأولى من البطولة، نظرًا لأهميتها في سباق التأهل عن المجموعة، خاصة أن المنتخب الكوري نجح في حصد فوز ثمين بعد التأخر في النتيجة، وهو ما يعكس جاهزية الفريق للمنافسة على بطاقة العبور إلى الأدوار الإقصائية.

من جانبه، خرج المنتخب التشيكي بخسارة مؤلمة بعدما كان قريبًا من تحقيق نتيجة إيجابية، إلا أن تراجع الأداء في الشوط الثاني سمح لمنافسه بالعودة تدريجيًا إلى اللقاء وخطف النقاط الثلاث. 

ويأمل المنتخب التشيكي في تعويض هذه البداية خلال الجولات المقبلة للحفاظ على فرصه في المنافسة على التأهل.

ماذا فعل أمين عمر؟

لم تخل المواجهة من الإثارة والقرارات التحكيمية المهمة، حيث شهدت عدة حالات جدلية واستخدامًا لتقنية الفيديو، ما وضع طاقم التحكيم بقيادة أمين عمر تحت الاختبار طوال دقائق اللقاء. 

ورغم الأجواء المثيرة، حظي الحكم المصري بإشادة واسعة من المتابعين ووسائل الإعلام بسبب إدارته الهادئة والحاسمة للمباراة، ونجاحه في تطبيق القانون خلال المواقف الصعبة التي شهدتها المواجهة.

وخلال أحداث المباراة، حاول أحد لاعبي منتخب التشيك استكمال اللعب رغم تعرض قميصه للتمزق، إلا أن أمين عمر تدخل فورًا ورفض استمرار اللاعب بهذا الشكل، متمسكًا بتطبيق اللوائح، قبل أن يُجبره على مغادرة أرض الملعب لتغيير القميص والعودة مجددًا للمشاركة.

وأظهرت اللقطة شخصية الحكم المصري وقدرته على فرض السيطرة والانضباط داخل المستطيل الأخضر، في مباراة شهدت متابعة كبيرة ضمن منافسات المجموعة الأولى بكأس العالم 2026.

وواصل أمين عمر تأكيد حضوره القوي في المحافل الكبرى، بعدما أصبح أول حكم أفريقي يدير مباراة في النسخة الحالية من المونديال.

أمين عمر مباراة التشيك وكوريا الجنوبية أهداف التشيك وكوريا الجنوبية كأس العالم 2026 لقطة أمين عمر

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