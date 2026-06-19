ترامب يتوعد طهران: انتهى أمرهم.. لا أموال لإيران وسنستكمل مهلة المفاوضات

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران، زاعماً في منشور له على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث" أن "لقاءنا لم يكن بدافع اليأس، بل إيران هي من اجتمعت. لقد انتهى أمرهم! سنستكمل الستين يوماً المتبقية (للمفاوضات)، لن يحصلوا على أي أموال، ولا حتى عشرة سنتات".

وفي وقت سابق، أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية رسالة إلى إيران مفادها بأن إسرائيل لن تصعد هجماتها في لبنان".

وقال ‏مصدر أميركي لـ CNN: إدارة ترمب تسعى لإعادة المحادثات المرتقبة مع إيران للمسار الصحيح.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جيدة ولكن يتعين عليه البقاء متعقلا بعض الشيء.

وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات له : لولا تدخلي لكانت إسرائيل قد سحقت.. وسأكون قادرا على منع إسرائيل من مهاجمة لبنان فهم يكنون لي الاحترام ويفعلون ما أقوله.

وفي سياق أخر؛ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مهاجمته أكثر من 80 هدفا وقضينا على عشرات العناصر من حزب الله في جنوب لبنان ، زاعما القضاء على عشرات من عناصر حزب الله في البقاع والنبطية.





