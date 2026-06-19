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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ميلوني ترد على ترامب بعد اتهامها بالتوسل لصورة خلال قمة السبع

ميلوني
ميلوني
نوال السيد

اندلع خلاف علني جديد بين رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد تصريحات أدلى بها ترامب حول لقاء جمعهما خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا، قال فيها إن ميلوني "توسلت" للحصول على صورة معه، وهو ما نفته رئيسة الحكومة الإيطالية بشدة واعتبرته ادعاءات "مختلقة تماما".

وجاءت تصريحات ترامب خلال مقابلة مع قناة "لا 7" الإيطالية، حيث قال إن ميلوني طلبت التقاط صورة معه بإلحاح، مضيفا أنه لم يكن يرغب في ذلك لكنه وافق لأنه شعر بالأسف تجاهها.

وأثارت تصريحات الرئيس الأمريكي رد فعل سريع من ميلوني، التي خرجت عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي للرد مباشرة، مؤكدة أن إيطاليا ورئيسة حكومتها لا تتوسلان أي شخص للحصول على شيء.

رد إيطالي حاد

قالت ميلوني إنها شعرت بالدهشة من تصريحات ترامب، ووصفتها بأنها "ادعاءات مختلقة بالكامل"، مؤكدة أن الرواية التي قدمها الرئيس الأمريكي لا تعكس ما حدث خلال القمة.

وأضافت رئيسة الوزراء الإيطالية أنها لا تفهم سبب تعامل الرئيس الأمريكي بهذه الطريقة مع حلفائه، مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها ترامب انتقادات أو تصريحات مثيرة للجدل تجاه شركاء الولايات المتحدة.

وقالت ميلوني إن الأمر الأكثر إثارة للقلق، من وجهة نظرها، هو أن ترامب لا يظهر القدر نفسه من الحزم تجاه خصوم الغرب والولايات المتحدة، بينما يتعامل مع قادتهم بدرجة أكبر من التساهل، بحسب تعبيرها.

إلغاء زيارة أمريكية

ولم يقتصر الرد الإيطالي على تصريحات ميلوني، إذ أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إلغاء زيارة كانت مقررة له إلى الولايات المتحدة يومي 21 و22 يونيو، في أعقاب تصريحات ترامب.

وقال تاياني عبر منصة "إكس" إن الكلمات التي وصفها بالخطيرة والمسيئة من جانب الرئيس الأمريكي تجاه ميلوني تمثل إساءة لكل إيطاليا، ولذلك قرر إلغاء الزيارة المقررة.

ويضيف التصعيد بين روما وواشنطن بعدا جديدا إلى العلاقة بين الحكومتين، التي شهدت خلال الفترة الماضية تقاربا في بعض الملفات، خاصة مع محاولة ميلوني الحفاظ على علاقة قوية مع الإدارة الأمريكية، بالتزامن مع تمسكها بدور إيطاليا داخل الاتحاد الأوروبي.

وجاءت الواقعة بعد مشاركة ميلوني وترامب في قمة مجموعة السبع التي عقدت في مدينة إيفيان الفرنسية، حيث ظهر الزعيمان ضمن الصور الرسمية للقمة.

ميلوني إيطاليا جورجيا ميلوني ترامب فرنسا

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